Польща фіксує поширення дезінформації щодо майбутніх президентських виборів

У Польщі фіксують появу фейків щодо майбутніх президентських виборів.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

Він відзначив, що дезінформацію фіксують в англомовному сегменті польського інтернету.

За словами Гавковського, фейки стосуються можливого зриву виборчого процесу. Їхні автори видають себе за CNN.

Польський віцепрем'єр зазначив, що за цим процесом слідкує Центр аналізу дезінформації NASK і повідомляє про неправдиві повідомлення.