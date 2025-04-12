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Польща фіксує поширення дезінформації щодо майбутніх президентських виборів

Фейки поширюють від імені CNN.

Польща фіксує поширення дезінформації щодо майбутніх президентських виборів
віцепрем'єр - міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський
Фото: Facebook/Krzysztof Gawkowski

У Польщі фіксують появу фейків щодо майбутніх президентських виборів.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

Він відзначив, що дезінформацію фіксують в англомовному сегменті польського інтернету. 

За словами Гавковського, фейки стосуються можливого зриву виборчого процесу. Їхні автори видають себе за CNN. 

Польський віцепрем'єр зазначив, що за цим процесом слідкує Центр аналізу дезінформації NASK і повідомляє про неправдиві повідомлення.

  • Перший тур президентських виборів відбудеться у Польщі 18 травня, ймовірний другий тур ‒ 1 червня.
  • Раніше Державна виборча комісія Польщі зареєструвала рекордну кількість кандидатів у президенти в історії країни – 17, однак зараз триває перевірка підписів, поданих за кандидатів під час реєстрації.
  • Згідно з останніми даними соцопитувань, найбільше шансів на президентство має кандидат від правлячої Громадянської коаліції, чинний мер Варшави Рафал Тшасковський. Його суперниками у другому турі можуть стати кандидат за підтримки опозиційної партії “Право і Справедливість” (PiS) Кароль Навроцький або кандидат від націоналістичної “Конфедерації” Славомир Ментцен.
  • Перші теледебати відбулися 11 квітня.
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