FT: туристи з ЄС скасовують візити до США через Трампа

У березні кількість відвідувачів із Західної Європи, які залишилися в США хоча б на одну ніч, скоротилася на 17% проти минулого року.

Кількість європейських мандрівників, які відвідують США, різко впала через політичну та економічну напруженість і побоювання щодо прикордонних дій президента Дональда Трампа, пише Financial Times.

За даними Управління міжнародної торгівлі, у березні кількість відвідувачів із Західної Європи, які залишилися в США хоча б на одну ніч, скоротилася на 17% проти минулого року.

Подорожі з деяких країн, зокрема Ірландії, Норвегії та Німеччини, впали більш ніж на 20%.

Ця тенденція становить загрозу для індустрії туризму США, на частку якої припадає 2,5% ВВП країни. Деякі авіакомпанії та готельні групи попереджають про зниження попиту на трансатлантичні подорожі та “погану репутацію” щодо відвідування США.

Згідно з даними ITA, загальна кількість закордонних відвідувачів, які подорожували до США, у березні впала на 12% проти аналогічного періоду минулого року, що стало найрізкішим падінням з березня 2021 року, коли туристичний сектор переживав пандемічні обмеження.

“Всього за два місяці (Трамп, - ред.) знищив репутацію США, показавши один шлях через зменшення кількості поїздок із ЄС до США”, ‒ сказав співзасновник туристичного вебсайту Kayak Пол Інгліш.

Він додав, що це не тільки ще один жахливий удар по економіці США, а також по репутації країни, на відновлення якої можуть знадобитися покоління.