Трамп передає контроль над землями біля кордону з Мексикою військовим, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі зі ЗМІ у Білому дому у Вашингтоні, 25 березня 2025 року

Президент США Дональд Трамп підписав директиву щодо розширення повноважень військових над федеральними землями біля кордону між Штатами та Мексикою. Таким чином Трамп намагається посилити боротьбу з незаконною міграцією.

Про це пише Bloomberg.

У меморандумі, який оприлюднили ввечері 11 квітня, Трамп доручив кільком міністрам передати Міноборони юрисдикцію над федеральними територіями вздовж кордону. Зокрема, ідеться про так звану Рузвельтівську смугу (Roosevelt Reservation) — ділянку землі вздовж південно-західного кордону США у штатах Аризона, Нью-Мексико та Каліфорнія. Водночас, федеральні індіанські резервації не підпадають під цю директиву.

Відповідне рішення дозволяє проводити військові операції, визначені в цьому меморандумі, на території військових об’єктів уздовж кордону. Трамп передав контроль військовим на виконання завдань, включно з будівництвом бар’єрів на кордоні, розміщенням засобів виявлення та моніторингу, а також на проголошення цих територій зонами національної оборони.

Крім того, наказ уповноважує міністра оборони виключати осіб із військових об’єктів згідно з раніше наданими повноваженнями — що потенційно відкриває шлях до примусового видворення мігрантів.

На першому етапі повноваження набудуть чинності лише на "обмеженій ділянці федеральних земель", після чого через 45 днів має відбутися оцінка реалізації наказу.