Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
В Україні некоректно призначають антибіотики - дані моніторингу-2024
В Україні некоректно призначають антибіотики - дані моніторингу-2024
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Ігор Луценко: «Сьогодні в нас достатньо економічного і людського ресурсу, щоб виграти в Росії»
Ігор Луценко: «Сьогодні в нас достатньо економічного і людського ресурсу, щоб виграти в Росії»
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
ГоловнаСвіт

Трамп передає контроль над землями біля кордону з Мексикою військовим, — ЗМІ

Спершу повноваження набудуть чинності лише на "обмеженій ділянці федеральних земель".

Трамп передає контроль над землями біля кордону з Мексикою військовим, — ЗМІ
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі зі ЗМІ у Білому дому у Вашингтоні, 25 березня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав директиву щодо розширення повноважень військових над федеральними землями біля кордону між Штатами та Мексикою. Таким чином Трамп намагається посилити боротьбу з незаконною міграцією.

Про це пише Bloomberg.

У меморандумі, який оприлюднили ввечері 11 квітня, Трамп доручив кільком міністрам передати Міноборони юрисдикцію над федеральними територіями вздовж кордону. Зокрема, ідеться про так звану Рузвельтівську смугу (Roosevelt Reservation) — ділянку землі вздовж південно-західного кордону США у штатах Аризона, Нью-Мексико та Каліфорнія. Водночас, федеральні індіанські резервації не підпадають під цю директиву.

Відповідне рішення дозволяє проводити військові операції, визначені в цьому меморандумі, на території військових об’єктів уздовж кордону. Трамп передав контроль військовим на виконання завдань, включно з будівництвом бар’єрів на кордоні, розміщенням засобів виявлення та моніторингу, а також на проголошення цих територій зонами національної оборони.

Крім того, наказ уповноважує міністра оборони виключати осіб із військових об’єктів згідно з раніше наданими повноваженнями — що потенційно відкриває шлях до примусового видворення мігрантів.

На першому етапі повноваження набудуть чинності лише на "обмеженій ділянці федеральних земель", після чого через 45 днів має відбутися оцінка реалізації наказу.

  • Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче штрафувати мігрантів на суму до 998 доларів щоденно за те, що вони перебувають у Штатах. У разі несплати штрафів, планують конфісковувати майно мігрантів.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies