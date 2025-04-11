Ультраправий кандидат в президенти Румунії вважає, що заборони на його в'їзд скасують після перемоги в першому турі виборів

Заборони на його вʼїзд запровадили Україна та Молдова.

Ультраправий кандидат в президенти Румунії Джордже Сіміон вважає, що заборона на його в'їзд, запроваджена Україною, вже мала б закінчитися.

Про це повідомляє Digi24.

При цьому він проігнорував аналогічне запитання щодо заборони, запровадженої Молдовою.

“Моє обрання 4 травня (дата першого туру. - Ред.) президентом, безумовно, для деяких держав, які потребують підтримки Румунії, означатиме скасування цих зловживань, введених особами з радянськими рефлексами”, – зазначив Сіміон.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку минулої весни заявив, що отримав документи від своїх колег з Молдови та України, які обґрунтовують причину заборони Сіміона в Україні та Румунії.