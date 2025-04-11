На сьогоднішній зустрічі "Рамштайн" Україна отримала рекордні зобов'язання нової допомоги на 21 млрд євро

На нинішній зустрічі в форматі "Рамштайн" Україна отримала зобов'язання на 21 млрд євро. Про це на пресконференції після зустрічі оголосив британський міністр оборони Джон Гілі, який співголовував на засіданні, передають BBC та The Guardian.

Це рекордне збільшення фінансування для України. Гілі додав, що найбільшим цьогорічним внеском є 4,5 млрд фунтів стерлінгів від Великої Британії.

"Сьогодні – один місяць від дня. Коли Росія відкинула мирну пропозицію президента Трампа. Путін сказав, він хоче миру, але відкинув повне припинення вогню. Путін сказав, що хоче миру, але продовжує затягувати переговори. Путін сказав6 що хоче миру, але його війська продовжують обстрілювати Україну, військові і цивільні цілі", – сказав він.