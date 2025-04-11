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ВМС Естонії затримали нафтовий танкер російського "тіньового флоту"

Арешт не пов'язаний із пошкодженням будь-якої критичної інфраструктури.

ВМС Естонії затримали нафтовий танкер російського "тіньового флоту"
Естонська влада затримала нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії
Фото: news.err.ee

Естонська влада затримала сьогодні зранку нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії, неподалік острова Аегна у Талліннській затоці, пише news.err.ee.

Однак, як заявив на пресконференції командувач ВМС Естонії капітан Іво Вярк, арешт не пов'язаний із пошкодженням будь-якої критичної інфраструктури.

Судно Kiwala потрапило під санкції через минулу діяльність як з боку ЄС, так і принаймні трьох країн, що не входять до ЄС (Канада, Швейцарія та Великобританія), і прямувало до російського порту Усть-Луга.

За даними естонської влади, судно не має державного прапора, що означає, що йому не дозволено виходити у відкрите море.

“Метою затримання є перевірка документів і правового статусу судна. Затримання та розслідування, що проводяться, ніяк не пов'язані з пошкодженням критичної інфраструктури, а перевірка на борту проводиться відповідними органами”, ‒ сказав Вярк.

На борту судна перебуває 24 людини. Капітаном судна є громадянином Китаю, який співпрацює під час розслідування.

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Вейко Комунасаар, голова прикордонних патрулів Департаменту поліції та прикордонної охорони (ДПП), додав: “Не секрет, що за останній рік у Фінській затоці з'явилося безліч суден, які плавають без належних документів”.

За даними порталу WarSanctions, судно є частиною тіньового флоту Росії та займається експортом російської нафти та нафтопродуктів до третіх країн. Портал повідомляє, що власники та оператори судна часто змінювалися, щоб уникнути виявлення прямих зв’язків з Росією та приховати справжніх бенефіціарів.

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