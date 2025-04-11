​"Літо може бути дуже складним": Литва додатково виділить Україні 20 млн євро на закупівлю боєприпасів

Литва має намір виділити додатково 20 млн євро на закупівлю боєприпасів для України.

Про це заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне перед початком засідання Контактної групи у штаб-квартирі НАТО, передає Укрінформ.

"Литва має намір додатково виділити 20 млн євро на закупівлю боєприпасів, бо це – одне з того, чого Україна справді потребує вже зараз", - сказала вона.

Міністерка наголосила, що зараз потрібно "забезпечити, щоб підтримка України не лише не послаблювалася, не зупинялася, а навпаки — посилювалася, зростала щодня".

"Літо може бути дуже складним, і саме тому ми маємо пришвидшити нашу підтримку, перенести її з пізніших термінів на більш ранні", - додала вона.

Говорячи про "Коаліцію охочих", Шакалієне вказала на важливість посилення та реорганізації української армії, "адже найперша і найголовніша гарантія безпеки України - це її здатність до боротьби проти російських окупантів.