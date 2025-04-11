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​"Літо може бути дуже складним": Литва додатково виділить Україні 20 млн євро на закупівлю боєприпасів

Міністерка оборони наголосила, що підтримка України має посилюватися щодня.

​"Літо може бути дуже складним": Литва додатково виділить Україні 20 млн євро на закупівлю боєприпасів
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Литва має намір виділити додатково 20 млн євро на закупівлю боєприпасів для України.

Про це заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне перед початком засідання Контактної групи у штаб-квартирі НАТО, передає Укрінформ.

"Литва має намір додатково виділити 20 млн євро на закупівлю боєприпасів, бо це – одне з того, чого Україна справді потребує вже зараз", - сказала вона.

Міністерка наголосила, що зараз потрібно "забезпечити, щоб підтримка України не лише не послаблювалася, не зупинялася, а навпаки — посилювалася, зростала щодня". 

"Літо може бути дуже складним, і саме тому ми маємо пришвидшити нашу підтримку, перенести її з пізніших термінів на більш ранні", - додала вона.

Говорячи про "Коаліцію охочих", Шакалієне вказала на важливість посилення та реорганізації української армії, "адже найперша і найголовніша гарантія безпеки України - це її здатність до боротьби проти російських окупантів.

  • Учора в Брюсселі під головуванням міністрів оборони Великої Британії і Франції пройшла зустріч "Коаліції охочих" з підтримки України за участі 30 країн. На заході обговорювали шляхи подальшої військової допомоги для України, а також координацію зусиль із імплементації мирної угоди або припинення вогню, якщо вони будуть досягнуті шляхом переговорів.
  • Сьогодні у Брюсселі проходить зустріч Контактної групи з питань оборони України за участі представників 51 країни. 
  • На обох зустрічах Україну представляє міністр оборони Рустем Умєров.
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