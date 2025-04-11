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Євро підскочило більше ніж до трирічного максимуму щодо долара

Інші валюти “Груп десяти” (G10) також зміцнилися щодо долара, особливо традиційні валюти-притулки, такі як швейцарський франк та японська єна.

Євро підскочило більше ніж до трирічного максимуму щодо долара
Фото: Pixabay

Євро підскочило більше ніж до трирічного максимуму щодо долара США під час азійської сесії, у той час як інвестори продовжують позбавлятися американських активів на тлі хаотичних тарифів президента США Дональда Трампа, повідомляють Euronews.

Пара EUR/USD підскочила з середнього діапазону 1,09 до 1,1387, продовживши зростання, що спостерігалося з четверга після того, як Трамп призупинив тарифи для всіх країн, крім Китаю, де Штати підвищили мито до 145%.

Поряд із євро інші валюти “Груп десяти” (G10) також зміцнилися щодо долара, особливо традиційні валюти-притулки, такі як швейцарський франк та японська єна.

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“Будуть витрати на перехід і проблеми переходу, але зрештою це буде чудово”, ‒ заявив Трамп у Білому домі у четвер.

Однак фінансові ринки відреагували протилежним чином: подальшим зниженням курсу долара США, відновленням розпродажів на Уолл-стріт і продовженням тиску на казначейські облігації США. “Здається, інвестори тікають від американських активів на тлі невизначеності, спричиненої тарифами”, ‒ підкреслює видання.

Вчора Бюро статистики праці США оприлюднило нижчу, ніж очікувалося, інфляцію в США. Ці дані також могли посилити слабкість американського долара, зі свого боку підштовхнувши інші основні валюти. Ринки очікують, що цього року Федеральна резервна система зробить більше зниження ставок через економічні ризики, хоча посадовці знову висловили обережність через вищий інфляційний тиск, пов’язаний із тарифами.

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