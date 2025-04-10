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Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Португалії, Кореї та В’єтнаму

Президент привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Португалії, Кореї та В’єтнаму
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Португальської Республіки – Луїша Мануела Рібейру Кабасу, Республіки Корея – Пак Кічанга та Соціалістичної Республіки В’єтнам – Фам Хая.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні та зазначив, що наша держава розраховує на розвиток співпраці з їхніми країнами.  

Президент  запросив провідні компанії цих країн узяти участь у четвертій міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі. 

 

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