Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Португалії, Кореї та В’єтнаму

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Португальської Республіки – Луїша Мануела Рібейру Кабасу, Республіки Корея – Пак Кічанга та Соціалістичної Республіки В’єтнам – Фам Хая.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні та зазначив, що наша держава розраховує на розвиток співпраці з їхніми країнами.

Президент запросив провідні компанії цих країн узяти участь у четвертій міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.