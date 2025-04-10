ЄС відклав контрзаходи проти тарифів США на 90 діб і сподівається на успішні переговори

Євросоюз вирішив призупинити контразоходи, які напрацьовують у відповідь на нову тарифну політику Дональда Трампа, на 90 днів. Якщо переговори з США стосовно тарифів не будуть успішними, то блок надасть заходам чинності, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що підготовча робота контрзаходів триває. Однак всі варіанти можуть бути на столі обговорень.

"Ми взяли до уваги заяву президента Трампа. Ми хочемо дати шанс переговорам. Під час фіналізації прийняття контрзаходів ЄС, які отримали міцну підтримку наших членів, ми поставимо їх на паузу їх на 90 днів", – сказала вона.

We took note of the announcement by President Trump.



We want to give negotiations a chance.



While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.



If negotiations are not satisfactory, our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025

3 квітня Трамп оголосив про безпрецедентне підняття тарифів на імпорт з більшості країн світу. Навіть тих островів, де немає населення за винятком птахів, тюленів і пінгвінів.

9 квітня Трамп сказав, що для тих країн, які не ухвалили контрзаходи, тариф знизять до 10 %, а їх чинність відкладуть на 90 днів. Це не стосується Китаю, який встиг оголосили про заходи у відповідь. Для цієї країни Штати підвищили тариф до 125 %.

Для України тариф був встановлений на найнижчому рівні в 10 %. В уряді вважають, що катастрофою для української економіки це не стане: держава більше купувала у США, аніж продавала. Докладно про можливі наслідки для LB розповів народний депутат Ярослав Железняк.