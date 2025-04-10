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ЄС відклав контрзаходи проти тарифів США на 90 діб і сподівається на успішні переговори

Брюссель взяв до уваги вчорашню заяву американського президента. 

ЄС відклав контрзаходи проти тарифів США на 90 діб і сподівається на успішні переговори
Урсула ​Фон дер Ляєн
Фото: Скриншот відео

Євросоюз вирішив призупинити контразоходи, які напрацьовують у відповідь на нову тарифну політику Дональда Трампа, на 90 днів. Якщо переговори з США стосовно тарифів не будуть успішними, то блок надасть заходам чинності, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

Вона підкреслила, що підготовча робота контрзаходів триває. Однак всі варіанти можуть бути на столі обговорень. 

"Ми взяли до уваги заяву президента Трампа. Ми хочемо дати шанс переговорам. Під час фіналізації прийняття контрзаходів ЄС, які отримали міцну підтримку наших членів, ми поставимо їх на паузу їх на 90 днів", – сказала вона. 

  • 3 квітня Трамп оголосив про безпрецедентне підняття тарифів на імпорт з більшості країн світу. Навіть тих островів, де немає населення за винятком птахів, тюленів і пінгвінів. 
  • 9 квітня Трамп сказав, що для тих країн, які не ухвалили контрзаходи, тариф знизять до 10 %, а їх чинність відкладуть на 90 днів. Це не стосується Китаю, який встиг оголосили про заходи у відповідь. Для цієї країни Штати підвищили тариф до 125 %. 
  • Для України тариф був встановлений на найнижчому рівні в 10 %. В уряді вважають, що катастрофою для української економіки це не стане: держава більше купувала у США, аніж продавала. Докладно про можливі наслідки для LB розповів народний депутат Ярослав Железняк. 
  • Росія і Білорусь до списку тарифікованих країн взагалі не потрапили. Вашингтон пояснює це тим, що торгівля з цими країнами і так під санкціями. Хоча насправді економічні відносини між ними тривають.
  • Американські ринки відреагували на нововведення найбільшим з 2020 року одноденним падінням. 
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