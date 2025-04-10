Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
ГоловнаСвіт

У Латвії розглядають повну заборону на російські та білоруські товари

Також пропонують зробити аналогічний крок у всій Балтії. 

У Латвії розглядають повну заборону на російські та білоруські товари
Фото: Saeimas administrācija

У четвер, 10 квітня, на розгляд до Бюджетно-фінансової комісії Сейму Латвії надійшов проєкт рішення, який з 1 липня цього року вводить повну заборону на торгівлю в країні російськими та білоруськими товарами.

Як пише Delfi, документ подали депутати від опозиційних Національного об'єднання та "Об'єднаного списку".

За словами депутата Сейму від Нацоб'єднання Яніса Вітенбергса, у латвійських магазинах, як і раніше, можна знайти різні вироблені в Росії та Білорусі товари, хоча санкції ЄС щодо цих країн діють уже кілька років. Депутат вважає, що, відмовившись від торгівлі цими товарами, Латвія стане прикладом для інших країн ЄС та сприятиме ефективнішій реалізації санкційної політики.

На думку опозиції, війна Росії проти України та її підтримка Білоруссю створили ситуацію, коли будь-яка торгівля із цими країнами не лише аморальна, а й є прямою підтримкою економіки агресора. 

У Латвії, як і раніше, працюють десятки підприємств, які імпортують продовольство та інші товари з Росії та Білорусі, тим самим побічно фінансуючи їхній військовий потенціал.

Опозиція закликала прем'єр-міністерку країни Евіку Силіну вжити необхідних заходів для запровадження повної заборони на торгівлю російськими та білоруськими товарами в Латвії та у співпраці з урядами Литви та Естонії домагатися аналогічної заборони у всій Балтії. 

Партія також пропонує прем'єр-міністру подати ініціативу щодо суттєвого підвищення митних тарифів на російські та білоруські товари на всій території Євросоюзу.

  • Раніше "Схеми" дослідили, як білоруське підприємство "Агропродукт" використовує сировину, вивезену з тимчасово окупованих районів Херсонщини, і постачає готову продукцію у вигляді ріпакової олії до країн Євросоюзу. Одна з них – це Литва, де з літа 2024-го року діє заборона на ввезення білоруських продуктів харчування. 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies