У Латвії розглядають повну заборону на російські та білоруські товари

У четвер, 10 квітня, на розгляд до Бюджетно-фінансової комісії Сейму Латвії надійшов проєкт рішення, який з 1 липня цього року вводить повну заборону на торгівлю в країні російськими та білоруськими товарами.

Як пише Delfi, документ подали депутати від опозиційних Національного об'єднання та "Об'єднаного списку".

За словами депутата Сейму від Нацоб'єднання Яніса Вітенбергса, у латвійських магазинах, як і раніше, можна знайти різні вироблені в Росії та Білорусі товари, хоча санкції ЄС щодо цих країн діють уже кілька років. Депутат вважає, що, відмовившись від торгівлі цими товарами, Латвія стане прикладом для інших країн ЄС та сприятиме ефективнішій реалізації санкційної політики.

На думку опозиції, війна Росії проти України та її підтримка Білоруссю створили ситуацію, коли будь-яка торгівля із цими країнами не лише аморальна, а й є прямою підтримкою економіки агресора.

У Латвії, як і раніше, працюють десятки підприємств, які імпортують продовольство та інші товари з Росії та Білорусі, тим самим побічно фінансуючи їхній військовий потенціал.

Опозиція закликала прем'єр-міністерку країни Евіку Силіну вжити необхідних заходів для запровадження повної заборони на торгівлю російськими та білоруськими товарами в Латвії та у співпраці з урядами Литви та Естонії домагатися аналогічної заборони у всій Балтії.

Партія також пропонує прем'єр-міністру подати ініціативу щодо суттєвого підвищення митних тарифів на російські та білоруські товари на всій території Євросоюзу.