У Стамбулі почалися переговори делегацій США і Росії

У Вашингтоні запевняли, що про Україну не йтиметься. Сторони говоритимуть про посольства.

У Стамбулі розпочалися переговори російської і американської делегації. Темою є "нормалізація" роботи дипломатичних місій, передає російськомовне бюро Радіо Свобода.

Місцем зустрічі стало генеральне консульство Росії. Московську делегацію очолює посол у Вашингтоні Дарчієв, вашингтонську – заступник помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії Соната Коултер.

Це вже другий раунд перемовин: перший пройшов у генконсульстві США наприкінці лютого. У Держдепі напередодні зустрічі запевняли, що про Україну не йтиметься, а метою перемовин є налагодження роботи дипломатичних відомств. Росія і США на тлі війни в Україні хоч і не закрили посольства, але значно обмежили штат.

"Україна не в порядку денному, зовсім не в порядку денному", – коментувала представниця департаменту Теммі Брюсс.