У Стамбулі почалися переговори делегацій США і Росії

У Стамбулі розпочалися переговори російської і американської делегації. Темою є "нормалізація" роботи дипломатичних місій, передає російськомовне бюро Радіо Свобода.
Місцем зустрічі стало генеральне консульство Росії. Московську делегацію очолює посол у Вашингтоні Дарчієв, вашингтонську – заступник помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії Соната Коултер.
Це вже другий раунд перемовин: перший пройшов у генконсульстві США наприкінці лютого. У Держдепі напередодні зустрічі запевняли, що про Україну не йтиметься, а метою перемовин є налагодження роботи дипломатичних відомств. Росія і США на тлі війни в Україні хоч і не закрили посольства, але значно обмежили штат.
"Україна не в порядку денному, зовсім не в порядку денному", – коментувала представниця департаменту Теммі Брюсс.
- Після повернення Дональда Трампа до Білого дому між Москвою і Вашингтоном відновилися активні контакти. Одним з напрямків переговорів є спроби врегулювання війни в Україні. Трамп вважає, що йому під силу закінчити війну.
- Американська і російська делегації декілька разів зустрічалися в Саудівській Аравії для обговорення шляхів до припинення вогню. Те саме було і з українськими представниками. Попри зусилля, схилити Росію до дотримання взятих на себе зобов'язань не бити по енергетиці не вдалося. Після того, як енергетичне перемир'я мало б запрацювати, Росія все рівно продовжувала атакувати енергетику. Зокрема, в Херсоні – дронами.