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У Стамбулі почалися переговори делегацій США і Росії

У Вашингтоні запевняли, що про Україну не йтиметься. Сторони говоритимуть про посольства.

У Стамбулі почалися переговори делегацій США і Росії
посол росії в США Дарчієв
Фото: російські медіа

У Стамбулі розпочалися переговори російської і американської делегації. Темою є "нормалізація" роботи дипломатичних місій, передає російськомовне бюро Радіо Свобода

Місцем зустрічі стало генеральне консульство Росії. Московську делегацію очолює посол у Вашингтоні Дарчієв, вашингтонську – заступник помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії Соната Коултер. 

Це вже другий раунд перемовин: перший пройшов у генконсульстві США наприкінці лютого. У Держдепі напередодні зустрічі запевняли, що про Україну не йтиметься, а метою перемовин є налагодження роботи дипломатичних відомств. Росія і США на тлі війни в Україні хоч і не закрили посольства, але значно обмежили штат. 

"Україна не в порядку денному, зовсім не в порядку денному", – коментувала представниця департаменту Теммі Брюсс. 

  • Після повернення Дональда Трампа до Білого дому між Москвою і Вашингтоном відновилися активні контакти. Одним з напрямків переговорів є спроби врегулювання війни в Україні. Трамп вважає, що йому під силу закінчити війну.
  •  Американська і російська делегації декілька разів зустрічалися в Саудівській Аравії для обговорення шляхів до припинення вогню. Те саме було і з українськими представниками. Попри зусилля, схилити Росію до дотримання взятих на себе зобов'язань не бити по енергетиці не вдалося. Після того, як енергетичне перемир'я мало б запрацювати, Росія все рівно продовжувала атакувати енергетику. Зокрема, в Херсоні – дронами. 
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