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У Росії заявили про готовність припинити вогонь на 30 днів – але по енергетиці

Україна тиждень тому погодилися на повне припинення вогню. 

У Росії заявили про готовність припинити вогонь на 30 днів – але по енергетиці
Російські матрьошки із зображенням Дональда Трампа і Путіна
Фото: EPA/UPG

У Росії після проведеної телефонної розмови Путіна і президента США Дональда Трампа заявили про готовність припинити вогонь на 30 днів, але лише проти енергетики. Він уже нібито віддав відповідний наказ, пишуть російські медіа. 

Також у Кремлі повідомили, що цього тижня Москва і Київ проведуть обмін полоненими в форматі 175 на 175, і що Україні віддадуть важкопоранених бійців. Росія також стверджує, що Трамп і Путін висловили взаємну зацікавленість у нормалізації відносин. 

Як і завжди, Кремль висунув ультиматуми: припинити допомагати Україні озброєнням і надавати їй розвідувальні дані. 

Також у Росії традиційно сказали про необхідність усунення "першопричин кризи" та "законні інтереси Росії" в безпеці. Зазвичай так Москва пояснює ультиматуми стосовно заборони Україні озброюватися і вступати до НАТО.

За результатами розмови Росія і США створять експертні групи для подальшого обговорення мирного процесу.

В США тим часом заявили, що "ліідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході". 

Розмова Трампа і Путіна

Це вже другий телефонний дзвінок між президентами. Він відбувся рівно через тиждень після того, як Україна і Штати мали перемовини в Саудівській Аравії, де Київ прийняв американську пропозицію припинити вогонь по всій лінії зіткнення на 30 днів, а не лише по енергетичній інфраструктурі. Але режим припинення вогню мав запрацювати лише після згоди Росії.

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