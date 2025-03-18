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​В Україні запровадили спеціальність операторів БПЛА, які виявляють вибухівку

Для тестування механізованих засобів розмінування планують створити спеціальний полігон.

​В Україні запровадили спеціальність операторів БПЛА, які виявляють вибухівку
Фото: Міноборони

В Україні офіційно запроваджується нова категорія операторів - зовнішніх пілотів безпілотників, які виконуватимуть завдання з аеророзвідки та виявлення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Затверджено відповідний стандарт ДСТУ 8820-4:2025 "Протимінна діяльність. Процеси управління. Частина 4. Процеси механізованого розмінування". Він упроваджує ключові принципи та вимоги до застосування механізованих засобів розмінування (МЗР) під час очищення територій від вибухонебезпечних предметів. 

Він набуде чинності 1 травня 2025 року.

Завдяки впровадженню цього стандарту: 

  • регламентується використання різних типів МЗР – від засобів для обробки ґрунту до обладнання для виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • встановлюються вимоги до операторів МЗР, їхнього навчання та сертифікації;
  • унормовуються заходи безпеки під час експлуатації техніки, включно з дистанційним та автономним керуванням;
  • гармонізується національна нормативна база з міжнародними стандартами IMAS (International Mine Action Standards).

Для тестування механізованих засобів розмінування планується створення спеціального полігону. Це дозволить забезпечити перевірку техніки в реальних умовах, підвищуючи ефективність її використання.

 

 

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