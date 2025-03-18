Настоятелю Черкаської єпархії УПЦ змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобовʼязання

Сьогодні, 18 березня, настоятелю Черкаської єпархії УПЦ Феодосію змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобовʼязання.
Про це повідомляє Соснівський районний суд міста Черкаси.
У судовому засіданні розглядалось клопотання прокурора про продовження обвинуваченому запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний час доби.
За результатами розгляду у задоволенні клопотання прокурора відмовлено та застосовано до обвинуваченого запобіжний захід у виді особистого зобовʼязання, із покладенням на нього на строк до 18 травня 2025 року наступних обовʼязків:
- Прибувати за кожною вимогою до суду;
- Повідомляти суд про зміну свого місця проживання, роботи та зміну контактного номеру телефону;
- Утримуватись від спілкування із свідком у кримінальному провадженні;
- Продовжити зберігання у відповідних органів державної влади паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну, у разі їх наявності.
Розʼяснено обвинуваченому, що невиконання вказаних обовʼязків може призвести до зміни запобіжного заходу на більш суворий із накладенням штрафу.
Рішення суду мотивовано тим, що з перебігом часу ризики, які були підставою для обрання / продовження запобіжного заходу, зменшилися.
Враховано, що обвинувачений перебував під цілодобовим домашнім арештом з 12.04.2023 до 20.12.2023, під домашнім арештом в нічний час доби з 21.12.2023 до 18.03.2025, у період перебування під домашнім арештом порушення покладених на нього обовʼязків не допускав, не ухилявся і не переховувався від суду.
Крім того, на даний час у кримінальному провадженні допитано потерпілих і свідків, триває дослідження письмових доказів.
Після вирішення клопотання прокурора судове засідання було відкладено до 11:00 25 березня 2025 року у звʼязку з відсутністю обвинуваченого через погіршення його самопочуття.
У наступному судовому засіданні заплановано продовжити дослідження письмових доказів; обвинувачений братиме в ньому участь у режимі відеоконференції.
- У лютому 2023 року керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомили підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Він у публічних висловлюваннях серед священиків та вірян і офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.
- Крім того, під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких «patriarchia.ru» та «pravmir.ru». У цих публікаціях представники країни-агресора нав’язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим. Тим самим сприяли загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі.
- У грудні 2023 року стало відомо, що, перебуваючи під домашнім арештом, священнослужитель продовжував розплювати релігійну ненависть через соцмережі.