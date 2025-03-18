На Черкащині затримали корегувальника, який наводив удари РФ на центральний регіон України

Агента затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкаській області. Зловмисник коригував ракетно-дронові удари РФ по військовій та енергетичній інфраструктурі центрального регіону України.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Щоб підготувати нову серію повітряних атак, окупанти сподівались отримати координати радіолокаційних станцій української ППО.

Для цього ФСБ дистанційно завербувала 46-річного місцевого жителя, який потрапив у поле зору окупантів, коли шукав швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Він "працював" на окупантів із грудня 2024 року по лютий цього року. Після вербування агент приступив до виконання завдань – об’їжджав місцевість, де намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони.

Одночасно він реєстрував геолокації критично важливих енергооб’єктів регіону та фіксував наслідки ворожих "прильотів" для подальшого корегування повітряних атак РФ.

Правоохоронці викрили зрадника на початкових етапах його розвідактивності і тим самим зірвали плани рашистів. Агента затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Також з'ясували, що агент додатково мав встановити навпроти потенційної цілі приховану вебкамеру для дистанційного наведення повітряних атак РФ. При обшуках у затриманого вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Зловмисник перебуває під вартою.