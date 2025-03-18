Bloomberg: Путін вимагає припинення поставок зброї Україні для досягнення перемир’я

Сьогодні між Путіним та Трампом має відбутися телефонна розмова.

Очільник Кремля Путін вимагає призупинити всі поставки зброї в Україну на період припинення вогню, запропонованого президентом США Дональдом Трампом, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Обидва лідери збираються поговорити телефоном у вівторок про припинення війни в Україні, головною метою якого є 30-денне перемир’я, на яке Київ вже погодився.

Путін, який зустрічався з представником Трампа минулого тижня, зробив припинення поставок зброї необхідною умовою для підписання перемир’я, сказав високопоставлений європейський чиновник і троє людей у Москві, знайомих із позицією Росії.

Пєсков не відразу відповів на запит про коментар. Рада національної безпеки Білого дому не відповіла на запит про коментарі.