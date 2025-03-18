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Bloomberg: Путін вимагає припинення поставок зброї Україні для досягнення перемир’я

Сьогодні між Путіним та Трампом має відбутися телефонна розмова.

Bloomberg: Путін вимагає припинення поставок зброї Україні для досягнення перемир’я
Фото: EPA/UPG

Очільник Кремля Путін вимагає призупинити всі поставки зброї в Україну на період припинення вогню, запропонованого президентом США Дональдом Трампом, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Обидва лідери збираються поговорити телефоном у вівторок про припинення війни в Україні, головною метою якого є 30-денне перемир’я, на яке Київ вже погодився. 

Путін, який зустрічався з представником Трампа минулого тижня, зробив припинення поставок зброї необхідною умовою для підписання перемир’я, сказав високопоставлений європейський чиновник і троє людей у Москві, знайомих із позицією Росії.

Пєсков не відразу відповів на запит про коментар. Рада національної безпеки Білого дому не відповіла на запит про коментарі.

  • Нещодавно Трамп заявив, що його адміністрації треба було "змусити Україну робити правильні речі". Американський президент згадав про ситуацію в Овальному кабінеті і сказав, що тепер Україна робить "правильні речі".
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