Міністерка оборони Литви заявила, що країна готова змінити Конституцію, щоб мати змогу розмістити ядерну зброю

Литва готова розглянути можливість зміни Конституції, якщо союзники НАТО запропонують розмістити на її території ядерну зброю, передає DW.
"Ми вважаємо, що необхідно оцінити можливості внесення змін до статті 137 Конституції Литовської Республіки, якщо наші союзники запропонують певні реальні плани розміщення ядерної зброї або її компонентів у Литві, а також переглянути інші зобов'язання", - заявила міністерка оборони країни Довіле Шакалене.
137 стаття Конституції Литви забороняє розміщувати на території держави зброю масового ураження та іноземні військові бази. При цьому розмістити у себе ядерну зброю Вільнюсу поки що ніхто не пропонував, зазначила Шакалене.
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