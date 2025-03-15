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Міністерка оборони Литви заявила, що країна готова змінити Конституцію, щоб мати змогу розмістити ядерну зброю

Втім розмістити у себе ядерну зброю Вільнюсу поки що ніхто не пропонував.

Міністерка оборони Литви заявила, що країна готова змінити Конституцію, щоб мати змогу розмістити ядерну зброю
міністерка оборони Литви Довіле Шакалене
Фото: EPA/UPG

Литва готова розглянути можливість зміни Конституції, якщо союзники НАТО запропонують розмістити на її території ядерну зброю, передає DW. 

"Ми вважаємо, що необхідно оцінити можливості внесення змін до статті 137 Конституції Литовської Республіки, якщо наші союзники запропонують певні реальні плани розміщення ядерної зброї або її компонентів у Литві, а також переглянути інші зобов'язання", - заявила міністерка оборони країни Довіле Шакалене.

137 стаття Конституції Литви забороняє розміщувати на території держави зброю масового ураження та іноземні військові бази. При цьому розмістити у себе ядерну зброю Вільнюсу поки що ніхто не пропонував, зазначила Шакалене.

  • Нещодавно президент Дуда закликав США перемістити ядерні боєголовки на територію Польщі. Цю пропозицію польський лідер обговорював зі спеціальним представником США з питань України Кейтом Келлогом.
  • Майбутній ймовірний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував звернення до Великої Британії і Франції стосовно поширення ядерної зброї. Однак наголосив, що цей крок не може стати заміною чинної ядерної парасольки США над Європою.
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