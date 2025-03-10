Мерц обговорить з Британією та Францією розширення розміщення ядерної зброї

На німецькій території розміщена зброя Америки, але для її застосування треба наказ президента США.

Майбутній ймовірний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував звернення до Великої Британії і Франції стосовно поширення ядерної зброї. Однак наголосив, що цей крок не може стати заміною чинної ядерної парасольки США над Європою, наводить його слова в інтерв'ю Deutschlandfunk (DLF) The Guardian. Мерц сподівається, що розміщена на європейській території ядерна зброя США залишиться на місці, а європейська потужність стане доповненням.

Нещодавно Wall Street Journal писала, що Європа задумується над розміщенням у Німеччині, де вже є американська ядерна зброя, озброєння Франції та Британії. Для застосування ядерного озброєння США в разі необхідності Німеччині знадобилася б згода американського президента.

"Змінена ситуація в глобальній безпеці зараз вимагає, щоб ми, європейці, обговорили це питання разом", – сказав Мерц.

Німеччина після Другої світової війни взяла на себе зобов'язання не мати власної ядерної зброї, не працювати над її створенням і не залучати до цього інші країни. Але на німецькій території в рамках ядерної парасольки США розміщена певна кількість озброєння, хоча використати її без наказу президента Америки неможливо. Зближення Вашингтона і Росії стимулювало Європу задуматися над розбудовою власних ядерних сил, які є тільки у Франції та Великої Британії.