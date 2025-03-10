Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
ГоловнаСвіт

Мерц обговорить з Британією та Францією розширення розміщення ядерної зброї

На німецькій території розміщена зброя Америки, але для її застосування треба наказ президента США. 

Мерц обговорить з Британією та Францією розширення розміщення ядерної зброї
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Майбутній ймовірний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував звернення до Великої Британії і Франції стосовно поширення ядерної зброї. Однак наголосив, що цей крок не може стати заміною чинної ядерної парасольки США над Європою, наводить його слова в інтерв'ю Deutschlandfunk (DLF) The Guardian. Мерц сподівається, що розміщена на європейській території ядерна зброя США залишиться на місці, а європейська потужність стане доповненням. 

Нещодавно Wall Street Journal писала, що Європа задумується над розміщенням у Німеччині, де вже є американська ядерна зброя, озброєння Франції та Британії. Для застосування ядерного озброєння США в разі необхідності Німеччині знадобилася б згода американського президента. 

"Змінена ситуація в глобальній безпеці зараз вимагає, щоб ми, європейці, обговорили це питання разом", – сказав Мерц. 

Німеччина після Другої світової війни взяла на себе зобов'язання не мати власної ядерної зброї, не працювати над її створенням і не залучати до цього інші країни. Але на німецькій території в рамках ядерної парасольки США розміщена певна кількість озброєння, хоча використати її без наказу президента Америки неможливо. Зближення Вашингтона і Росії стимулювало Європу задуматися над розбудовою власних ядерних сил, які є тільки у Франції та Великої Британії. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies