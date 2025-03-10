The Economist: Україна на переговорах зі США в Саудівській Аравії запропонує припинення повітряних і морських атак

Якщо Штати погодяться на це, то росіянам доведеться або погоджуватися на те, що запропонував Київ, або ж чинити спротив позиції, яку підтримують американці.

Американська делегація, що братиме участь у переговорах з українцями завтра в Саудівській Аравії, складатиметься з держсекретаря Марко Рубіо, радника з питань національної безпеки Майка Волца і близького до Дональда Трампа спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, який в лютому брав участь у зустрічі з росіянами. Імовірно, що саме він очолюватиме переговори, пише The Economist.

Українську сторону представить голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова міноборони Рустем Умєров і радник Павло Паліса. Український президент Володимир Зеленський в цей час лишатиметься в Саудівській Аравії для переговорів з її владою, але участі в розмовах з американцями навряд братиме.

За даними медіа, Україна має декілька пропозицій. Ця позиція сформована за допомогою Франції і Великої Британії, які взяли на себе провідну роль після виникнення напруги в відносинах США та України.

7 березня Зеленський запропонував припинення вогню з повітря та з моря: ідея, за словами західного чиновника, полягає в тому, щоб повернути м’яч на сторону Росії, висунувши їй вимоги. Західні офіційні особи сподіваються, що це, а також підписання угоди про мінерали, просигналізують про згоду України співпрацювати з Трампом. Якщо Росія скаже "ні" системі, прийнятій Америкою та Україною, Трамп повинен буде спробувати змусити Путіна прийняти її умови. Але досі далеко не ясно, які умови Америка запропонує в Саудівській Аравії.

"Україна, ймовірно, чітко дасть зрозуміти, що будь-яка мирна угода, яка обмежує її здатність до переозброєння, змушує її юридично визнати окуповану територію російською або втручається у внутрішню політику України — наприклад, наполягаючи на виборах, які наразі неможливі, оскільки в країні діє воєнний стан, — є неприйнятною. Нарешті, Україна може й надалі вимагати від Америки гарантій безпеки. Здається малоймовірним, що вона досягне прогресу в цьому питанні. Велика Британія та Франція просять, щоб Америка надала «підтримку» для європейських миротворців, якщо досягнуть повного припинення вогню", – йдеться у матеріалі.

Візит української делегації до Саудівської Аравії

Поїздка Володимира Зеленського до Саудівської Аравії мала відбутися ще в лютому і була запланована заздалегідь. Однак на ці дні Вашингтон влаштував там перемовини з російською делегацією, і предметом розмови була Україна. При цьому представників України і її європейських партнерів не запросили. Зеленський розкритикував цей підхід і переніс візит до Саудівської Аравії на 10 березня – щоб не перебувати в одному місці в один час із росіянами. Він сказав, що не хоче, аби партнери могли навіть просто припустити, ніби він домовлятиметься з Росією за їхніми спинами.

Після цього відносини України і США напружувалися дедалі більше. Переговори про угоду стосовно мінералів тривали декілька тижнів, і Штати ставити настільки невигідні умови, що Україна не могла на це погодитися. Американці приписували Україні неіснуючий борг в $350 млрд за ту допомогу, яку надали раніше. Київ же казав, що ця підтримка була надана без зобов'язання її відшкодовувати, а також що загалом сума допомоги була значно меншою, понад 100 млрд. Також Штати хотіли, аби Україна повертала по два долари за кожен один.

Зрештою за декілька раундів переговорів сторонам вдалося досягнути консенсусу. Володимир Зеленський казав, що з документу прибрали поняття українського боргу і відшкодування 2:1. Але документ, про який домовилися – це лише рамковий договір про створення спільного інвестиційного фонду. Після нього потрібно напрацювати ще одну, конкретнішу угоду, яка потребуватиме ратифікації Верховою Радою. Документ мали підписати українські урядовці та представники США під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому наприкінці лютого. Але поїздка закінчилася скандалом.

Україна сигналізувала про готовність підписати угоду і продовжувати перемовини зі Штатами, зокрема про закінчення війни. Трамп і його команда натомість звинуватили Зеленського в неповазі і неготовності до укладання угоди про мир, а також тиснули у темі проведення виборів. Тим не менш, контакти між Києвом і Вашингтоном тривали, і зрештою домовилися про зустріч у Саудівській Аравії.