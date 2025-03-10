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Північна Корея вперше після інавгурації Трампа випустила балістичні ракети

За кілька годин до цього Південна Корея та США почали щорічні спільні військові навчання.

Північна Корея вперше після інавгурації Трампа випустила балістичні ракети
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Північна Корея випустила сьогодні кілька балістичних ракет у Жовте море ‒ через кілька годин після того, як Південна Корея та США почали щорічні спільні військові навчання. Запуск ракет є першим з часу інавгурації президента Штатів Дональда Трампа.

Про це пише DW з посиланням на Збройні Сили Південної Кореї.

Пхеньян називає навчання Суела та Вашингтона провокацією.

Минулого тижня Кім Йо Чен, впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, попередила про подальші “провокації” у відповідь на розміщення США авіаносця в Південній Кореї.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї підтвердив, що ракети запустили з північнокорейської провінції Хванхе. Це п'ятий запуск ракети Північною Кореєю цього року.

Південнокорейсько-американські військові навчання під назвою “Щит свободи” мають тривати 11 днів. Південна Корея посилила своє спостереження та тісно співпрацює зі Сполученими Штатами.

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Пхеньян попереджає про "фізичний конфлікт"

У понеділок міністерство закордонних справ Північної Кореї попередило, що навчання “Щит свободи” можуть спровокувати “фізичний конфлікт” на Корейському півострові, назвавши їх “репетицією агресивної та конфронтаційної війни”.

У заяві підтверджується мета лідера Кім Чен Ина щодо “радикального зростання” ядерного арсеналу Північної Кореї, посилаючись на “можливі загрози з боку США та їхніх регіональних союзників”.

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