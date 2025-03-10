Північна Корея вперше після інавгурації Трампа випустила балістичні ракети

За кілька годин до цього Південна Корея та США почали щорічні спільні військові навчання.

Північна Корея випустила сьогодні кілька балістичних ракет у Жовте море ‒ через кілька годин після того, як Південна Корея та США почали щорічні спільні військові навчання. Запуск ракет є першим з часу інавгурації президента Штатів Дональда Трампа.

Про це пише DW з посиланням на Збройні Сили Південної Кореї.

Пхеньян називає навчання Суела та Вашингтона провокацією.

Минулого тижня Кім Йо Чен, впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, попередила про подальші “провокації” у відповідь на розміщення США авіаносця в Південній Кореї.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї підтвердив, що ракети запустили з північнокорейської провінції Хванхе. Це п'ятий запуск ракети Північною Кореєю цього року.

Південнокорейсько-американські військові навчання під назвою “Щит свободи” мають тривати 11 днів. Південна Корея посилила своє спостереження та тісно співпрацює зі Сполученими Штатами.

Пхеньян попереджає про "фізичний конфлікт"

У понеділок міністерство закордонних справ Північної Кореї попередило, що навчання “Щит свободи” можуть спровокувати “фізичний конфлікт” на Корейському півострові, назвавши їх “репетицією агресивної та конфронтаційної війни”.

У заяві підтверджується мета лідера Кім Чен Ина щодо “радикального зростання” ядерного арсеналу Північної Кореї, посилаючись на “можливі загрози з боку США та їхніх регіональних союзників”.