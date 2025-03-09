Росіяни заборонили в окупації супутникове обладнання для “іноземних каналів”

Ворог готує основу для кримінальної відповідальності за будь-яке супутникове обладнання, окрім того, що росіяни роздають у межах програми “русскій мір".

Росіяни на окупованій території України заборонили супутникове обладнання, яке дозволяє приймати неліцензійні або іноземні телеканали.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Таким чином ворог готує основу для кримінальної відповідальності за будь-яке супутникове обладнання, окрім того, що росіяни роздають у межах програми “русскій мір””, ‒ йдеться у пресрелізі.

Окупанти обіцяють вилучати “неліцензійне” обладнання, формують комісії з колаборантів і закликають писати доноси на тих, хто дивиться “іноземне телебачення”.