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Росіяни заборонили в окупації супутникове обладнання для “іноземних каналів”

Ворог готує основу для кримінальної відповідальності за будь-яке супутникове обладнання, окрім того, що росіяни роздають у межах програми “русскій мір".

Росіяни заборонили в окупації супутникове обладнання для “іноземних каналів”

Росіяни на окупованій території України заборонили супутникове обладнання, яке дозволяє приймати неліцензійні або іноземні телеканали.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Таким чином ворог готує основу для кримінальної відповідальності за будь-яке супутникове обладнання, окрім того, що росіяни роздають у межах програми “русскій мір””, ‒ йдеться у пресрелізі.

Окупанти обіцяють вилучати “неліцензійне” обладнання, формують комісії з колаборантів і закликають писати доноси на тих, хто дивиться “іноземне телебачення”. 

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  • Торік Міжнародний союз електрозв’язку закликав Росію негайно припинити втручання в роботу європейських супутників. РФ вставляє пропагандистські передачі у програми українських каналів.
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