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В аеропорту німецького Гамбурга скасували майже всі рейси

На летовищі триває неанонсований страйк.

В аеропорту німецького Гамбурга скасували майже всі рейси
Фото: EPA/UPG

Майже всі рейси до та з німецького аеропорту Гамбурга скасували сьогодні через неанонсований страйк працівників летовища.

Про це пише DW з посиланням на оператора аеропорту.

Представник летовища повідомив агентству новин DPA, що з 144 прильотів і 139 вильотів, запланованих на неділю, лише 10 ранкових рейсів виконали за розкладом. Решту рейсів скасували.

Профспілка Verdi оголосила про попереджувальні страйки в понеділок у 11 німецьких аеропортах через вимоги щодо зарплатні. Це стосуватиметься аеропортів Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта (Майн), Кельна-Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, Гамбурга, Берліна-Бранденбурга і Ляйпцига-Галле.

За даними асоціації аеропортів ADV, понад 510 000 пасажирів можуть зіткнутися із затримками або скасуванням своїх рейсів.

Очікується, що у понеділок відмінять близько 3 400 рейсів.

Зазначимо, спочатку страйк у Гамбурзі мав розпочатися пізно ввечері в неділю і тривати до пізнього понеділка. Представник Verdi повідомив DW: “Страйк був необхідний, щоб його вплив дійсно відчувався”.

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