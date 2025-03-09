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Умєров обговорив з міністром оборони Швеції посилення обороноздатності України

 Швеція готує новий пакет військової допомоги.

Умєров обговорив з міністром оборони Швеції посилення обороноздатності України
Рустем Умєров і Пол Йонсон
Фото: Рустем Умєров

Під час візиту до Копенгагена Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся зі своїм шведським колегою Швеції Полом Йонсоном.

Про це Рустем Умеров розповідає у Фейсбук.

"Під час візиту до Копенгагена зустрівся з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Обговорили ключові напрями співпраці, які посилять обороноздатність України.Пріоритетним питанням залишається оперативне постачання військової допомоги – швидкість логістики має значення, тож ми проаналізували шляхи її оптимізації", зазначає очільник українського оборонного відомства.

Також колеги обговорили співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу.

"Маємо конкретні напрацювання щодо спільних індустріальних проєктів та визначили головні напрямки для залучення інвестицій. Також обговорили перспективи співпраці у сфері супутникових комунікацій та космосу", — додає Рустем Умєров.

За його словами, Швеція вже готує новий великий пакет військової допомоги, і ми проаналізували першочергові потреби, щоб ця підтримка максимально посилила українських військових.

"Дякую Полу Йонсону за постійну комунікацію та готовність ухвалювати швидкі й важливі рішення", — відзначає очільник Міноборони України.

  • Напередодні посольство Швеції анонсувало пакет допомоги на розширення прав і можливостей українок 22,5 млн шведських крон.
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