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Орбан заявив, що Угорщина і США домовляються про тіснішу економічну співпрацю

Ця співпраця мала би компенсувати Угорщині вплив імовірних тарифів Штатів. 

Орбан заявив, що Угорщина і США домовляються про тіснішу економічну співпрацю
Дональд Трамп і Віктор Орбан у Білому домі. Травень 2019 року
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна погодить із США пакет співпраці, який допоможе економіці європейської держави та може компенсувати вплив можливих тарифів Штатів.

Про це пише Reuters.

Давній прихильник президента США Дональда Трампа Орбан сказав на щорічній конференції Угорської торгово-промислової палати, що цей пакет розширить уже існуючий політичний альянс між Угорщиною та Сполученими Штатами і така економічна угода допоможе Будапешту, навіть якщо почнеться торгова війна між Штатами та Євросоюзом.

"Угорщина зазнає втрат [у торговельній війні], як і всі країни-члени Європейського Союзу. Ми поки не знаємо їх масштаби, але можемо бути впевнені, що це станеться", – зазначив Орбан.

Він додав, що Угорщина має хороші шанси досягти угоди з Вашингтоном, і що пакет повинен обмежити або повністю звести нанівець ефект можливої торгової війни всередині Угорщини.

За словами Орбана, угорські офіційні особи вже ведуть переговори про відновлення податкової угоди між двома країнами, яка була розірвана попередньою американською адміністрацією.

Інші елементи угоди допоможуть Угорщині "компенсувати на національному економічному рівні втрати, спричинені тарифами США, накладеними на Європу, і забезпечать компенсацію як у грошовому, так і в реальному економічному вираженні".

  • Видання The Telegraph стверджує, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає питання переміщення військового контингенту США у Європі з Німеччини до Угорщини.
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