Трамп готується перекинути американські війська в Європі з Німеччини в Угорщину

Видання The Telegraph стверджує, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає питання переміщення військового контингенту США у Європі з Німеччини до Угорщини.

Згідно з інформацією з оточення господаря Білого дому, у республіканця зростають "розчарування та злість" через заклики європейських лідерів нібито до продовження війни в Україні.

За межами США служать 160 тисяч американських солдатів, з них 35 тисяч постійно перебувають у Німеччині. Трамп хоче перемістити їх до Угорщини - єдиної країни ЄС, яка на саміті у Брюсселі блокувала рішення щодо збільшення військової допомоги Україні.

В адміністрації Трампа обмежуються заявами, що керівництво держави "постійно розглядає можливість переміщення військ для відповіді на загрози та відстоювання національних інтересів".