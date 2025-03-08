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Трамп готується перекинути американські війська в Європі з Німеччини в Угорщину

Контингент складає 35 тисяч військовослужбовців.

Трамп готується перекинути американські війська в Європі з Німеччини в Угорщину
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Видання The Telegraph стверджує, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає питання переміщення військового контингенту США у Європі з Німеччини до Угорщини.

Згідно з інформацією з оточення господаря Білого дому, у республіканця зростають "розчарування та злість" через заклики європейських лідерів нібито до продовження війни в Україні. 

За межами США служать 160 тисяч американських солдатів, з них 35 тисяч постійно перебувають у Німеччині. Трамп хоче перемістити їх до Угорщини - єдиної країни ЄС, яка на саміті у Брюсселі блокувала рішення щодо збільшення військової допомоги Україні

В адміністрації Трампа обмежуються заявами, що керівництво держави "постійно розглядає можливість переміщення військ для відповіді на загрози та відстоювання національних інтересів". 

 

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