Адміністрація Трампа призупинила доступ України до супутникових знімків Maxar

Адміністрація Трампа тимчасово призупинила доступ України до комерційних супутникових знімків, придбаних урядом США через компанію Maxar.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Національне агентство геопросторової розвідки та Maxar.

“Maxar має контракти з урядом США та десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу щодо надання супутникових зображень та інших геопросторових даних. Кожен клієнт сам вирішує, як використовувати та ділитися цими даними”, - сказав представник Maxar.

В компанії запевнили, що дуже серйозно ставляться до договірних зобов’язань, і що “немає змін ні в тому, як ми підтримуємо інших наших клієнтів, ні в їхніх програмах чи контрактах”.

Рішення призупинити доступ України до зображень, зроблених супутниками Maxar і придбаних Національним агентством геопросторової розвідки, було прийнято після рішення адміністрації Трампа призупинити будь-який обмін розвідданими, які можуть бути використані для нападу на Росію.