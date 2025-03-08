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Адміністрація Трампа призупинила доступ України до супутникових знімків Maxar

Йдеться про доступ до знімків, придбаних урядом США.

Адміністрація Трампа призупинила доступ України до супутникових знімків Maxar
Ілюстративне фото
Фото: twitter.com/Maxar

Адміністрація Трампа тимчасово призупинила доступ України до комерційних супутникових знімків, придбаних урядом США через компанію Maxar.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Національне агентство геопросторової розвідки та Maxar.

“Maxar має контракти з урядом США та десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу щодо надання супутникових зображень та інших геопросторових даних. Кожен клієнт сам вирішує, як використовувати та ділитися цими даними”, - сказав представник Maxar.

В компанії запевнили, що дуже серйозно ставляться до договірних зобов’язань, і що “немає змін ні в тому, як ми підтримуємо інших наших клієнтів, ні в їхніх програмах чи контрактах”.

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Рішення призупинити доступ України до зображень, зроблених супутниками Maxar і придбаних Національним агентством геопросторової розвідки, було прийнято після рішення адміністрації Трампа призупинити будь-який обмін розвідданими, які можуть бути використані для нападу на Росію.

  • Раніше повідомлялося, що американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків. За словами декількох користувачів комерційного сервісу, це відбулося "за адміністративним запитом". 
  • За словами спецпредставника з питань України і Росії Кіта Келлога, українців попереджали про відключення розвідувальних даних.
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