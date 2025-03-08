Адміністрація Трампа призупинила доступ України до супутникових знімків Maxar

Адміністрація Трампа тимчасово призупинила доступ України до комерційних супутникових знімків, придбаних урядом США через компанію Maxar.
Про це повідомляє CNN з посиланням на Національне агентство геопросторової розвідки та Maxar.
“Maxar має контракти з урядом США та десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу щодо надання супутникових зображень та інших геопросторових даних. Кожен клієнт сам вирішує, як використовувати та ділитися цими даними”, - сказав представник Maxar.
В компанії запевнили, що дуже серйозно ставляться до договірних зобов’язань, і що “немає змін ні в тому, як ми підтримуємо інших наших клієнтів, ні в їхніх програмах чи контрактах”.
Рішення призупинити доступ України до зображень, зроблених супутниками Maxar і придбаних Національним агентством геопросторової розвідки, було прийнято після рішення адміністрації Трампа призупинити будь-який обмін розвідданими, які можуть бути використані для нападу на Росію.
- Раніше повідомлялося, що американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків. За словами декількох користувачів комерційного сервісу, це відбулося "за адміністративним запитом".
- За словами спецпредставника з питань України і Росії Кіта Келлога, українців попереджали про відключення розвідувальних даних.