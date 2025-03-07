"Мілітарний": Maxar відключив Україні доступ до своїх супутникових даних

Це один із головних постачальників комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ і результатів ураження.

За даними "Мілітарного", американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків. За словами декількох користувачів комерційного сервісу, це відбулося "за адміністративним запитом".

Саме таке офіційне обґрунтування вони отримали від адміністрації Maxar. Журналісти ж зазначили, що фактично відключення стало наслідком заборони США на надання Україні розвідувальних даних.

Кіберспільнота "Кіберборошно" повідомила про закриття доступу до розвідки супутниками. Вони не уточнили, про які сервіси йдеться, але в коментарях повідомили про відкликання доступу до сервісу Maxar Technologies.

Це один із головних постачальників комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ і результатів ураження як на окупованій українській території, так і в Росії.