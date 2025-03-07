Люди постраждали у населених пунктах Слов’янськ, Краматорськ, Багатир, Мирноград, Костянтинівка.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 12 людей отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 6 березня росіяни поранили 12 жителів Донеччини: 6 у Слов'янську, 2 у Краматорську і Багатирі, 1 у Мирнограді та Костянтинівці”, – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, 6 березня о 22:25 окупанти нанесли авіаудар по Слов’янську. Попередньо, проти цивільного населення ворог використав «ФАБ-250» з УМПК. Засіб ураження поцілив по приватному сектору.

Тілесні ушкодження зазнали подружня пара віком та їх 4-річна донька. Також постраждали 30-річна матір з 3-річною дівчинкою.

Крім того, поранено ще одного пенсіонера.

У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, й осколкове поранення. Їх доставлено до лікарні. На момент атаки громадяни перебували у своїх оселях.

У місті пошкоджено 28 приватних будинків і 5 легкових автомобілів.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, найбільше – на Донеччині.