Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
​Що є корпус?
​Що є корпус?
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Посла Нової Зеландії в Британії звільнили через критику Трампа
Посла Нової Зеландії в Британії звільнили через критику Трампа
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 12 людей отримали поранення

Люди постраждали у населених пунктах Слов’янськ, Краматорськ, Багатир, Мирноград, Костянтинівка.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 12 людей отримали поранення
Фото: Донецька обласна прокуратура

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 12 людей отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 6 березня росіяни поранили 12 жителів Донеччини: 6 у Слов'янську, 2 у Краматорську і Багатирі, 1 у Мирнограді та Костянтинівці”, – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, 6 березня о 22:25 окупанти нанесли авіаудар по Слов’янську. Попередньо, проти цивільного населення ворог використав «ФАБ-250» з УМПК. Засіб ураження поцілив по приватному сектору. 

Тілесні ушкодження зазнали подружня пара віком та їх 4-річна донька. Також постраждали 30-річна матір з 3-річною дівчинкою. 

Крім того, поранено ще одного пенсіонера.

У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, й осколкове поранення. Їх доставлено до лікарні. На момент атаки громадяни перебували у своїх оселях.

У місті пошкоджено 28 приватних будинків і 5 легкових автомобілів.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, найбільше – на Донеччині.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies