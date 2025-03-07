На Тернопільщині дві ракети влучили в газотранспортну мережу, є небезпека падіння тиску газу

Із шести ракет було два ураження, чотири ракети збили сили ППО. Також було збито два "шахеди".

У Тернопільській області загасили пожежу, яка виникла внаслідок ракетної атаки ворога на промисловий об'єкт.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, передає Укрінформ.

"На Тернопільщині було влучання двома ракетами в газотранспортну мережу. Станом на тепер пожежа та інші роботи, пов'язані з гасінням пожежі, ліквідовані. Є небезпека щодо падіння тиску газу в мережі в багатьох населених пунктах області. Ми вживаємо заходів, щоб максимально зменшити наслідки від цього ураження. Уражені окремі технічні вузли, і потрібно терміново вживати технічні рішення, щоб відновити мережу", - зазначив Негода.

Він також повідомив, що з шести ракет було два ураження, чотири ракети збили сили ППО. Також було збито два "шахеди".

"Ми звертаємося до всіх жителів області: якщо є можливість, - максимально обмежити споживання газу, також до непобутових споживачів", - зазначив Негода.

Постраждалих та жертв серед людей немає. Зроблено все можливе, щоб погасити пожежу. Велика команда у складі понад 60 людей працювала з ДСНС.

"Звісно, є наслідки пожежі - це дим та інше. Тернополяни почали телефонувати. Ми дали завдання, щоб зробили заміри повітря", - додав начальник ОВА.