На Тернопільщині дві ракети влучили в газотранспортну мережу, є небезпека падіння тиску газу

У Тернопільській області загасили пожежу, яка виникла внаслідок ракетної атаки ворога на промисловий об'єкт.
Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, передає Укрінформ.
"На Тернопільщині було влучання двома ракетами в газотранспортну мережу. Станом на тепер пожежа та інші роботи, пов'язані з гасінням пожежі, ліквідовані. Є небезпека щодо падіння тиску газу в мережі в багатьох населених пунктах області. Ми вживаємо заходів, щоб максимально зменшити наслідки від цього ураження. Уражені окремі технічні вузли, і потрібно терміново вживати технічні рішення, щоб відновити мережу", - зазначив Негода.
Він також повідомив, що з шести ракет було два ураження, чотири ракети збили сили ППО. Також було збито два "шахеди".
"Ми звертаємося до всіх жителів області: якщо є можливість, - максимально обмежити споживання газу, також до непобутових споживачів", - зазначив Негода.
Постраждалих та жертв серед людей немає. Зроблено все можливе, щоб погасити пожежу. Велика команда у складі понад 60 людей працювала з ДСНС.
"Звісно, є наслідки пожежі - це дим та інше. Тернополяни почали телефонувати. Ми дали завдання, щоб зробили заміри повітря", - додав начальник ОВА.
- Російські війська цієї ночі втретє від початку року запустили крилаті ракети з акваторії Чорного моря, ця атака стала наймасовішою цьогоріч - майже 20 ракет.
- Ворог атакував енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України. Наразі вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання, але ситуація в енергосистемі може змінюватися.