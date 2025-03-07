Комюніке саміту ЄС: "мир через силу" та повага до територіальної цілісності України

"Європейська правда" оприлюднила текст погодженої 26 з 27 країн-членів ЄС підсумкової заяви саміту у Брюсселі щодо України.

Країни блоку наголосили, що в Україні має бути досягнутий "мир через силу", який буде базуватися на повазі до територіальної цілісності нашої держави. Україна повинна мати якомога сильнішу стартову позицію для переговорів, а важливим компонентом цього є власний військовий та оборонний потенціал.

Європейська Рада визначила п'ять принципів щодо досягнення миру:

жодних переговорів про Україну без України;

жодних переговорів про європейську безпеку без Європи;

будь-яке перемир'я чи припинення вогню може бути лише частиною ширшого процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди;

Україна має отримати надійні та достовірні гарантії безпеки;

мир має ґрунтуватися на повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Європейський Союз разом із союзниками залишається відданим наданню посиленої політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки України та її народу, посиленню тиску на Росію шляхом санкцій з метою послаблення її здатності вести агресивну війну.