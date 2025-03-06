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Росіяни атакували 10 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 58 обстрілів області.

Росіяни атакували 10 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 6 березня, російських обстрілів зазнали Степанівська, Бездрицька, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Путивльська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 58 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 134 вибухи. 

Зокрема, по Бездрицькій громаді росіяни вдарили ракетою, пошкоджено декілька дачних будинків. 

Краснопільську громаду армія РФ атакувала мінометами та дронами, пошкоджено приватний житловий будинок.

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По Степанівській громаді ворог вдарив БпЛА, є пошкодження на кладовищі.

Великописарівську громаду російські військові атакували з мінометів та дронами, а по Хотінській, Середино-Будській та Путивльській - дронами.

Миропільську громаду окупанти обстріляли РСЗВ та КАБами, а Білопільську - мінометами.

По Юнаківській громаді росіяни били КАБами, дронами, артилерією та мінометами.

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