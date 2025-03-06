У Кривому Розі зросла кількість жертв після ракетного удару Росії

6 березня стало відомо уже про п'ятьох загиблих внаслідок російськго ракетного удару по готелю у Кривому Розі.
Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.
«На жаль, кількість жертв вчорашнього ракетного удару збільшилась до п'яти. Лікарі зробили все можливе та неможливе, але у лікарні від численних травм, не сумісних із життям, померла 60-річна жінка», - заявив очільник Кривого рогу.
Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість поранених становить 32 особи, з них 22 – у лікарнях.
7 березня у місті буде оголошено день жалоби за загиблими.
- Кривий Ріг потрапив під ракетний обстріл увечері 5 березня.
- У готель перед ударом ворога заселилися волонтери гуманітарної організації, розповів потім Володимир Зеленський. Це громадяни Великої Британії, України та США.