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ГоловнаСуспільствоВійна

У Кривому Розі зросла кількість жертв після ракетного удару Росії

Поранені 32 людини.

У Кривому Розі зросла кількість жертв після ракетного удару Росії
наслідки російського удару по Кривому Рогу 5 березня

6 березня стало відомо уже про п'ятьох загиблих внаслідок російськго ракетного удару по готелю у Кривому Розі.

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

«На жаль, кількість жертв вчорашнього ракетного удару збільшилась до п'яти. Лікарі зробили все можливе та неможливе, але у лікарні від численних травм, не сумісних із життям, померла 60-річна жінка», - заявив очільник Кривого рогу.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість поранених становить 32 особи, з них 22 – у лікарнях.

7 березня у місті буде оголошено день жалоби за загиблими.

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