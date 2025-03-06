США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: росіяни атакують на Торецькому, Курському і Покровському напрямках

На Торецькому противник 18 разів атакував неподалік Диліївки, Кримського, Озарянівки та Торецька.

Генштаб ЗСУ: росіяни атакують на Торецькому, Курському і Покровському напрямках
робота української армії
Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Станом на 16.00 6 березня відбулися 80 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Від обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема, Попівка, Кучерівка, Ясна Поляна та Пономаренки Сумської області. Крім того, авіаудару некерованими авіаракетами зазнав населений пункт Грем’яч Чернігівської області.

Українські бійці відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському ворог здійснив дві штурмові дії неподалік Загризового, отримав відсіч.

На Лиманському загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу Невського та в напрямку Григорівки. Три боєзіткнення тривають.

На Краматорському українські захисники відбивають п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру, ще три боєзіткнення вже завершились. Ворог завдав авіаудару по Краматорську.

На Торецькому противник 18 разів атакував неподалік Диліївки, Кримського, Озарянівки та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Промінь, Надіївка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 11 атак, одне боєзіткнення - досі триває. Авіаударів керованими бомбами зазнав Сухий Яр.

На Новопавлівському наші воїни відбили чотири ворожі атаки поблизу Костянтинополя.

На Гуляйпільському загарбник не припиняє спроб покращити своє положення. Сили оборони відбили три спроби просунутись вперед в районах Привільного та Новосілки. Також авіація противника завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Гуляйполю, Темирівці, Залізничному та Зеленому Полю. Окрім цього, некерованими ракетами вдарила по Новополю.

Українські війська ще відбивають чотири ворожі штурми на Оріхівському напрямку, загалом за сьогодні окупант сім разів активно йшов на позиції українських підрозділів в районах Малої Токмачки, Нестерянки та П’ятихаток. Авіаударів з боку ворога зазнали Степове, П’ятихатки та Плавні.

На Сіверському та Придніпровському ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області РФ українські оборонці відбили 16 атак росіян, 11 зіткнень досі тривають. Противник від початку доби завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 23 керовані авіаційні бомби та здійснив 261 артилерійський обстріл.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies