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Сьогодні росіяни скинули на Краматорськ 3 керовані авіабомби, 2 людини поранені

Пошкоджено житловий будинок і промзону.

Сьогодні росіяни скинули на Краматорськ 3 керовані авіабомби, 2 людини поранені
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Сьогодні росіяни скинули на Краматорськ 3 керовані авіабомби, внаслідок чого 2 людини поранені. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Обом пораненим надано медичну допомогу.

Також пошкоджено житловий будинок і промзону.

“Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!” – написав Філашкін. 

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення. Загалом за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 191 людину, у тому числі 9 дітей.

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