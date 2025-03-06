Сьогодні росіяни скинули на Краматорськ 3 керовані авіабомби, внаслідок чого 2 людини поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Обом пораненим надано медичну допомогу.

Також пошкоджено житловий будинок і промзону.

“Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!” – написав Філашкін.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення. Загалом за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 191 людину, у тому числі 9 дітей.