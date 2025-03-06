Головне за ніч та ранок четверга, 6 березня: атака на Суми, майже 110 боєзіткнень, наслідки удару по Кривому Рогу

Нічна повітряна атака, 109 бойових зіткнень, бої на Торецькому та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

За оновленими даними від голови ОВА станом на 9 ранку, кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Рогу зросла до чотирьох – у лікарні помер потерпілий чоловік 43 років. Постраждали ще 30 людей.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що внаслідок обстрілу загинули два чоловіки і жінка. Поранення отримала 31 людина. Серед постраждалих – 13-річна дівчинка.

Російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель, спричинивши пожежу. Зруйновано сходову клітину. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, заклад культури, поштове відділення, магазини, автомобілі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 109 штурмів.

Найбільше боїв за добу сталося на Торецькому напрямку (21) та на Курщині (27).

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 наступальних дій агресора в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Котлярівки, Сергіївки, Богданівки та Андріївки.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1140 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 881 800 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Виконувач обов'язків міського голови Сум, секретар міської ради Артем Кобзар на своїй сторінці у Telegram повідомив про загибель однієї людини внаслідок нічної атаки російських безпілотників.

За словами посадовця, раніше у Сумах також було зафіксовано влучання "шахеда" у складське приміщення. На місці виникла пожежа, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліція працюють над ліквідацією наслідків та фіксуванням злочинів.

Міський голова Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про влучання російського безпілотника типу "шахед" по багатоповерховому будинку у Салтівському районі.

Пізніше мер уточнив, що удар відбувся в район технічного поверху будівлі. Постраждали двоє.

Сьогодні, 6 березня, близько 5:05 окупанти завдали комбінованого удару авіабомбами по Слатиному Харківської області. Через атаку загинув чоловік, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко і обласна поліція.

За даними облпрокуратури, загинув 51-річний чоловік. Його дружина та 22-річний син зазнали гострої реакції на стрес.

У ніч на 6 березня 2025 року росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, які випустили із Воронезької області та Криму. Також запустили 112 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях. 43 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

На Львівщині зіткнулись автобус і вантажівка, 1 загиблий та 16 травмованих, серед яких четверо дітей.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Подробиці – в новині.

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