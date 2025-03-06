Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
У Росії четверо полонених українців і британець отримали тюремні строки
У Росії четверо полонених українців і британець отримали тюремні строки
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія завдала авіаудару по Слатиному, загинув місцевий мешканець (доповнено)

Один з КАБів впав на територію приватного сектору.

Російська армія завдала авіаудару по Слатиному, загинув місцевий мешканець (доповнено)
Наслідки російської атаки
Фото: Поліція Харківщини

Сьогодні, 6 березня, близько 5:05 окупанти завдали комбінованого удару авіабомбами по Слатиному Харківської області. Через атаку загинув чоловік. 

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко і обласна поліція. За даними облпрокуратури, загинув 51-річний чоловік. Його дружина та 22-річний син зазнали гострої реакції на стрес. 

Наслідки російського обстрілу
Фото: Поліція Харківщини
Наслідки російського обстрілу

Один з КАБів впав на територію приватного сектору, повністю знищив 1 і пошкодив не менше 15 будинків.

"На жаль, один місцевий мешканець отримав травми, несумісні з життям", – написав Задоренко у телеграмі. 

Наслідки російського обстрілу
Фото: Поліція Харківщини
Наслідки російського обстрілу

Наразі на місці події працюють оперативні служби, староста і представники міської ради.

  • У Харкові вночі ворожий БпЛА поцілив у дах багатоповерхівки.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies