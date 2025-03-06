Один з КАБів впав на територію приватного сектору.

Сьогодні, 6 березня, близько 5:05 окупанти завдали комбінованого удару авіабомбами по Слатиному Харківської області. Через атаку загинув чоловік.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко і обласна поліція. За даними облпрокуратури, загинув 51-річний чоловік. Його дружина та 22-річний син зазнали гострої реакції на стрес.

Фото: Поліція Харківщини Наслідки російського обстрілу

Один з КАБів впав на територію приватного сектору, повністю знищив 1 і пошкодив не менше 15 будинків.

"На жаль, один місцевий мешканець отримав травми, несумісні з життям", – написав Задоренко у телеграмі.

Фото: Поліція Харківщини Наслідки російського обстрілу

Наразі на місці події працюють оперативні служби, староста і представники міської ради.