Ще четверо мешканців області отримали поранення.

Окупанти атакували 27 населених пунктів Херсонщини і вбили там одну людину. Ще четверо мешканців області отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні ОВА.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Берислав, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Зеленівка, Інженерне, Комишани, Миколаївка, Микільське, Михайлівка, Молодіжне, Монастирське, Новоберислав, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Широка Балка, Червоний Маяк, Чорнобаївка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 35 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.