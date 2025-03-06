Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
У Росії четверо полонених українців і британець отримали тюремні строки
У Росії четверо полонених українців і британець отримали тюремні строки
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували 27 населених пунктів Херсонщини і вбили там одну людину

Ще четверо мешканців області отримали поранення. 

Окупанти атакували 27 населених пунктів Херсонщини і вбили там одну людину
Олександр Прокудін
Фото: скрин відео

Окупанти атакували 27 населених пунктів Херсонщини і вбили там одну людину. Ще четверо мешканців області отримали поранення. 

Про це йдеться у повідомленні ОВА.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Берислав, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Зеленівка, Інженерне, Комишани, Миколаївка, Микільське, Михайлівка, Молодіжне, Монастирське, Новоберислав, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Широка Балка, Червоний Маяк, Чорнобаївка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 35 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.

  • Поліцейські евакуювали з обстрілюваних росіянами сіл Херсонської області трьох людей, які потребували медичної допомоги.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies