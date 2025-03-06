У Харкові ворожий БпЛА поцілив у дах багатоповерхівки (оновлено)

Міський голова Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про влучання російського безпілотника типу "шахед" по багатоповерховому будинку у Салтівському районі.

Пізніше мер уточнив, що удар відбувся в район технічного поверху будівлі. Постраждали двоє.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено дах та технічний поверх багатоповерхового житлового будинку. Була невеличка пожежа. Зруйновано ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину плит між 9 та технічним поверхами. Пошкоджено скління в прилеглих будинках та 8 автівок. Проводиться евакуація людей з під'їзду багатоповерхівки. Двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес", – сказав він.