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У Харкові ворожий БпЛА поцілив у дах багатоповерхівки (оновлено)

Атаку підтвердив мер Ігор Терехов.

У Харкові ворожий БпЛА поцілив у дах багатоповерхівки (оновлено)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Міський голова Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про влучання російського безпілотника типу "шахед" по багатоповерховому будинку у Салтівському районі.

Пізніше мер уточнив, що удар відбувся в район технічного поверху будівлі. Постраждали двоє.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено дах та технічний поверх багатоповерхового житлового будинку. Була невеличка пожежа. Зруйновано ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину плит між 9 та технічним поверхами. Пошкоджено скління в прилеглих будинках та 8 автівок. Проводиться евакуація людей з під'їзду багатоповерхівки. Двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес", – сказав він. 

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