У Чехії зібрали кошти і купили гелікоптер Black Hawk для української розвідки

У межах волонтерської ініціативи Darek pro putina громадяни Чехії зібрали майже три мільйони доларів і придбали гелікоптер Black Hawk для українських розвідників.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Внески зробило понад 20,6 тисячі осіб.
«Скинутись і купити гелікоптер для наших бійців ― безпрецедентний випадок, який точно увійде в історію. Black Hawk ― надійна машина, яка вже довела свою користь під час війни. У нас на озброєнні вже є декілька таких, тому ще один гелікоптер ― це важливе підсилення для нас”, ― сказав начальник ГУР Кирило Буданов.
- Чехи почали збирати на гелікоптер у листопаді 2023 року. Спершу Black Hawk знайшли в Європі, але згодом вдалось підшукати новіший і дешевший варіант на території США.