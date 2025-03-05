У Чехії зібрали кошти і купили гелікоптер Black Hawk для української розвідки

У межах волонтерської ініціативи Darek pro putina громадяни Чехії зібрали майже три мільйони доларів і придбали гелікоптер Black Hawk для українських розвідників.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Внески зробило понад 20,6 тисячі осіб.

«Скинутись і купити гелікоптер для наших бійців ― безпрецедентний випадок, який точно увійде в історію. Black Hawk ― надійна машина, яка вже довела свою користь під час війни. У нас на озброєнні вже є декілька таких, тому ще один гелікоптер ― це важливе підсилення для нас”, ― сказав начальник ГУР Кирило Буданов.