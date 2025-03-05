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Уряд Чехії збільшує витрати на оборону з 2026 року

У 2030 році витрати на оборонку повинні збільшитися до 3% ВВП.

Уряд Чехії збільшує витрати на оборону з 2026 року

Чеськийй уряд схвалив плани щодо поступового збільшення витрат на оборону з 2026 року з метою довести їх до 3% від ВВП до 2030 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання iDNES.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що з наступного року країна витрачатиме на оборону на 0,2% більше. У 2026 році вони досягнуть 2,2% ВВП, у 2030 році – 3%, називаючи це "необхідним мінімумом".

Фіала додає, що ймовірно країни-члени НАТО погодяться на ще більш амбітне збільшення оборонних витрат.

"Той, хто говорить, що Росія нам не загрожує, не говорить правди", – підкреслив прем'єр.

  • Більшість із 31 члена НАТО цього року витратять на оборону щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту, тоді як у 2014 році таких держав-членів було лише три.
  • Нещодавно команда обраного президента США Дональда Трампа заявила європейським союзникам по НАТО про необхідність збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. За даними одного з джерел, Трамп може погодитися і на збільшення видатків на оборону до 3,5% ВВП. 
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