Уряд Чехії збільшує витрати на оборону з 2026 року

Чеськийй уряд схвалив плани щодо поступового збільшення витрат на оборону з 2026 року з метою довести їх до 3% від ВВП до 2030 року.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання iDNES.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що з наступного року країна витрачатиме на оборону на 0,2% більше. У 2026 році вони досягнуть 2,2% ВВП, у 2030 році – 3%, називаючи це "необхідним мінімумом".
Фіала додає, що ймовірно країни-члени НАТО погодяться на ще більш амбітне збільшення оборонних витрат.
"Той, хто говорить, що Росія нам не загрожує, не говорить правди", – підкреслив прем'єр.
- Більшість із 31 члена НАТО цього року витратять на оборону щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту, тоді як у 2014 році таких держав-членів було лише три.
- Нещодавно команда обраного президента США Дональда Трампа заявила європейським союзникам по НАТО про необхідність збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. За даними одного з джерел, Трамп може погодитися і на збільшення видатків на оборону до 3,5% ВВП.