Уряд Чехії збільшує витрати на оборону з 2026 року

У 2030 році витрати на оборонку повинні збільшитися до 3% ВВП.

Чеськийй уряд схвалив плани щодо поступового збільшення витрат на оборону з 2026 року з метою довести їх до 3% від ВВП до 2030 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання iDNES.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що з наступного року країна витрачатиме на оборону на 0,2% більше. У 2026 році вони досягнуть 2,2% ВВП, у 2030 році – 3%, називаючи це "необхідним мінімумом".

Фіала додає, що ймовірно країни-члени НАТО погодяться на ще більш амбітне збільшення оборонних витрат.

"Той, хто говорить, що Росія нам не загрожує, не говорить правди", – підкреслив прем'єр.