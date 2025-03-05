Єврокомісія і Європейський інвестиційний банк підпишуть угоду на €1,95 млрд для підтримки України

6 березня Єврокомісія і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підпишуть гарантійну угоду на €1,95 млрд на підтримку України.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос відвідає Люксембург для підписання угоди, яка спрямована на підтримку інвестиційних програм в Україні.

Інвестиції спрямують в енергетичні мережі України, на модернізацію залізниць, покращення міського громадського транспорту, покращення транспортного сполучення, включаючи смуги солідарності та пункти перетину кордону для полегшення ключових експортних маршрутів. Крім того, фінансування допоможе відновити муніципальну інфраструктуру, таку як системи водопостачання та опалення, вуличне освітлення, а ще школи, лікарні та вищі навчальні заклади.

У Єврокомісії відзначили, що фінансування є частиною програми Європейського Союзу у розмірі 50 мільярдів євро на період 2024–2027 років.

Для подальшої підтримки впровадження інвестицій ЄІБ у межах програми Ukraine Facility ЄІБ та уряд України також підписали угоду про розміщення групи експертів-консультантів у Києві.

«Ця група представить практичні знання для прискорення підготовки і виконання критично важливих проєктів та стратегічних документів, починаючи з енергетики, транспорту та житла та розширюючись на інші сектори, включаючи внесок у реформу управління державними інвестиціями», - додали у Єврокомісії.