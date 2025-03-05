Адміністрація Трампа оприлюднила список сотень федеральних будівель, які хочуть продати

У списку були штаб-квартира ФБР та головна будівля міністерства юстиції, але згодом їх звідти прибрали.

Адміністрація Трампа опублікувала список із понад 440 федеральних об’єктів, які потрібно закрити або продати. У переліку була штаб-квартира ФБР і головна будівля Міністерства юстиції. Проте згодом їх прибрали.

Як пише АР, через кілька годин адміністрація опублікувала оновлений список із лише 320 пунктами. Із переліку "зникли" будівлі у Вашингтоні.

Видання зазначає, що у початковому списку були "найбільш впізнавані" будівлі країни, а також суди, офіси та навіть гаражі. Перелік охоплював майже всі штати. Зокрема, у Вашингтоні спочатку планували продати будівлю штаб-квартири ФБР, будівлю Департаменту юстиції, будівлю Старої пошти, де колись президент Дональд Трамп керував готелем, і штаб-квартиру Американського Червоного Хреста. Також було вказано штаб-квартири численних установ, у тому числі Міністерства праці та Департаменту житлового будівництва та міського розвитку.

Фото: EPA/UPG Штаб-квартира ФБР у Вашингтоні

В інших частинах країни адміністрація "націлилася" на величезний Федеральний центр генерал-майора Еммета Дж. Біна в Індіані, Федеральний центр Сема Нанна в Атланті, Федеральну будівлю спікера Ненсі Пелосі в Сан-Франциско та місію США при ООН у Нью-Йорку.

У Службі громадських будівель (GSA) прокоментували рішення про продаж і заявили, що ці будівлі та об’єкти "не є основними для урядових операцій", а продаж нерухомості економить гроші платників податків і "допомагає усунути дороге обслуговування та дозволяє реінвестувати у високоякісне робоче середовище".

Зазначається, що продаж нерухомості є частиною плану Трампа та мільярдера Ілона Маска скоротити чисельність федеральної робочої сили та урізання державних витрат.

Кілька будівель, які були у списку, Трамп давно критикував, зокрема це ФБР і Міністерство юстиції.

Ліквідація федеральних офісних приміщень була головним пріоритетом нової адміністрації. Минулого місяця регіональні менеджери GSA отримали наказ розпочати розірвання договорів оренди на всі приблизно 7500 федеральних офісів по всій країні. Згодом їм повідомили, що мета – розірвати щонайменше 300 договорів оренди на день.

Адміністрація також прагне "розвантажити" федеральні будівлі, які носять імена символів громадянських прав Мартіна Лютера Кінга в Атланті та Рози Паркс у Детройті, а також автобусну станцію в Монтгомері, штат Алабама, яка була ключовою в русі за громадянські права, а зараз служить музеєм Freedom Rides.

У своїй заяві Служба громадських будівель GSA зазначила, що більшість нерухомості, яку вона класифікувала як непотрібну, – це офісні приміщення.