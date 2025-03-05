Politico: саміт ЄС може зірвати група проросійських лідерів, яку очолює Орбан

На саміті обговорюватимуть ресурси на зміцнення національних армій, підтримку України та інші ключові теми.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуває на зустрічі Європейського політичного співтовариства у Бленгеймський палац у Вудс

Саміт ЄС має відбутися у четвер, 6 березня, і його може зірвати група проросійських лідерів, яку очолює угорський прем'єр Віктор Орбан.

Про це пише видання Politico.

Саміт організований "поспішно", лише через кілька днів після менш офіційних зустрічей у Парижі та Лондоні. І дипломати вже готуються до того, що проросійська група лідерів на чолі з Орбаном зриватиме прийняття рішень.

На саміті обговорюватимуть кілька важливих тем. Зокрема лідери міркуватимуть, як можна швидко перенаправити ресурси на зміцнення національних армій, і водночас намагатимуться продемонструвати підтримку Україні, наприклад, відновивши її шлях до членства в ЄС. Крім цього, говоритимуть про тиск на РФ, і, можливо, подальші санкції.

Військове фінансування традиційно не було питанням у ЄС, але лідери обговорюватимуть шляхи вирішення проблем на "центральному рівні".

Одним із перших питань, які лідери розглянуть, буде план, оголошений у вівторок Урсулою фон дер Ляєн щодо розблокування до 800 мільярдів євро додаткових витрат на оборону протягом наступних років.

Комісія пропонує пом’якшити правила витрат ЄС, щоб дозволити урядам нарощувати військові сили. Європейський інвестиційний банк також оголосив, що пропонує змінити свої правила, щоб спростити фінансування оборонних проектів.Дипломати та офіційні особи ЄС все ще вивчають деталі пропозицій.

Очікується, що лідери також обговорять, як використовувати російські активи, які були заморожені з початку війни в Україні. Хоча відсотки, отримані від активів вартістю 200 мільярдів євро, вже використовуються для фінансування допомоги, деякі країни, включаючи Францію, налаштовані на "більш суперечливу" ідею конфіскації активів. Опоненти такої ідеї вважають, що вона наштовхнеться на юридичні перешкоди та може спричинити фінансову нестабільність.

Офіційні особи очікували, що в заяву саміту буде включено план, оголошений минулого місяця верховною представницею ЄС у закордонних справах Каєю Каллас щодо доставки Україні щонайменше 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів цього року, а також іншого обладнання, зокрема систем ППО, ракет та безпілотників.

Хоча остаточна заява не з’явиться до кінця саміту, видання ознайомилося із останнім проєктом. У ньому міністрів міністрів закликають знайти спосіб забезпечити продовження поставок зброї. Проте Угорщина відмовляється погоджуватися на це.

У проєкті тексту наголошується, що ЄС "продовжуватиме надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку".

Зокрема, цього року Союз надасть Україні 30,6 мільярда євро, причому очікують, що виплати з механізму ЄС для підтримки Києва сягнуть 12,5 мільярда євро. Також очікують на виплати близько 18 мільярдів євро з позик G7 в рамках так званої "ініціативи Ера". У майбутньому гроші, ймовірно, будуть надходити від плану фон дер Ляєн "Переозброїти Європу".