Daily Mail: Стармер і Макрон разом із Зеленським планують наступного тижня вирушити до США із “планом миру”

Дональд Трамп наполягає, що європейські союзники мають взяти на себе більшу відповідальність за безпеку континенту.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон разом із президентом України Володимиром Зеленським планують наступного тижня поїхати до США із планом миру, повідомляє Daily Mail із посиланням на джерела.

“Дипломатичні джерела повідомили, що Кір Стармер і Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтона з президентом Зеленським уже наступного тижня, щоб представити Трампу єдиний фронт щодо плану [миру з Росією]”, – йдеться у повідомленні.

Дональд Трамп наполягає, щоб європейські союзники мають взяти на себе більшу відповідальність за безпеку континенту.

Видання зазначає, що раніше Трампа розлютило попередження президента Зеленського на вихідних про те, що угода про припинення війни «все ще дуже, дуже далека».

Втім, вчора Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

Після цього під час виступу у Конгресі Трамп зазначив, що отримав листа від Зеленського, в якому той говорить про готовність вести переговори.

До цього, за повідомленням Bloomberg, Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні як засіб тиску на керівництво нашої держави.