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Politico: Євросоюз призупинив роботу над пакетом військової допомоги Україні на 20 млрд євро через Угорщину

У пакет мали увійти, зокрема, артилерійські снаряди, системи ППО та ракети.

Politico: Євросоюз призупинив роботу над пакетом військової допомоги Україні на 20 млрд євро через Угорщину
Орбан під час виступу Урсули фон дер Ляєн у Європарламенті
Фото: EPA/UPG

Євросоюз призупинив роботу над пакетом військової допомоги Україні на 20 млрд через Угорщину, повідомляє Politico із посиланням на проєкт документа Ради ЄС.

Близько тижня тому про розробку цього пакету повідомляло видання Bloomberg. Вже тоді очікувалося, що домовленість може зірвати Угорщина, яка заявляла про намір блокувати нові санкції проти Росії та військову підтримку України. 

У пакет мали увійти, зокрема, артилерійські снаряди, системи ППО та ракети.

Вже сьогодні, 4 березня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила план «переозброєння Європи», що передбачає виділення 800 мільярдів додаткових витрат на оборону країн Європи найближчими роками.

Як з'ясувало Politico, у плані фон дер Ляйєн мав бути пункт про нові поставки озброєння Україні на 20 млрд євро, однак проти виступив Будапешт, наклавши вето на цей пункт під час зустрічі послів країн ЄС.

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