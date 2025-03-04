Україна продовжуватиме дипломатичну комунікацію зі США і розраховує підписати угоду про корисні копалини

Уряд робить усе для того, аби армія України мала все необхідне. Підтримка США Україною на сьогодні є і продовжується, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, подякувавши громадянам Штатів за значну допомогу протягом трьох років повномасштабної війни усім необхідним: грошима, санкціями, зброєю і політично.

Уряд "абсолютно спокійно" всіма наявними дипломатичними каналами продовжуватиме роботу зі США, з Конгресом, з адміністрацією Дональда Трамп і з самим президентом, аби країни продовжили боротьбу за справедливий і тривалий мир. Україна твердо налаштована продовжити співпрацю зі США.

Шмигаль зазначив, що робота зі США відбувається щоденно, зокрема з Конгресом.

"Впевнений, що підтримка від Сполучених Штатів як від світового лідера, одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом цих трьох років, буде продовжуватися", – сказав він.

Зокрема, уряд розраховує підписати угоду про спільне створення інвестиційного фонду, укладання якої зірвалося минулого тижня.

"Ми готові її підписувати і будемо рухатися в цьому напрямку. Ми також працюємо з нашими європейськими партнерами. І також дякую Євросоюзу, Єврокомісії, всім країнам G7, всім країнам Євросоюзу за непохитну підтримку України протягом цих трьох років. Сьогодні активно відбувається комунікація з усім нашими партнерами. Ми працюємо над залученням кошті для українського виробництва, а я наголошую, більше 30 % зброї, техніки, боєприпасів Україна виробляє самостійно", – додав він.

Зупинка американської допомоги Україні