Україна продовжуватиме дипломатичну комунікацію зі США і розраховує підписати угоду про корисні копалини

Уряд робить усе для того, аби армія України мала все необхідне. Підтримка США Україною на сьогодні є і продовжується, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, подякувавши громадянам Штатів за значну допомогу протягом трьох років повномасштабної війни усім необхідним: грошима, санкціями, зброєю і політично.
Уряд "абсолютно спокійно" всіма наявними дипломатичними каналами продовжуватиме роботу зі США, з Конгресом, з адміністрацією Дональда Трамп і з самим президентом, аби країни продовжили боротьбу за справедливий і тривалий мир. Україна твердо налаштована продовжити співпрацю зі США.
Шмигаль зазначив, що робота зі США відбувається щоденно, зокрема з Конгресом.
"Впевнений, що підтримка від Сполучених Штатів як від світового лідера, одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом цих трьох років, буде продовжуватися", – сказав він.
Зокрема, уряд розраховує підписати угоду про спільне створення інвестиційного фонду, укладання якої зірвалося минулого тижня.
"Ми готові її підписувати і будемо рухатися в цьому напрямку. Ми також працюємо з нашими європейськими партнерами. І також дякую Євросоюзу, Єврокомісії, всім країнам G7, всім країнам Євросоюзу за непохитну підтримку України протягом цих трьох років. Сьогодні активно відбувається комунікація з усім нашими партнерами. Ми працюємо над залученням кошті для українського виробництва, а я наголошую, більше 30 % зброї, техніки, боєприпасів Україна виробляє самостійно", – додав він.
Зупинка американської допомоги Україні
- Нині стало відомо про рішення Дональда Трампа зупинити всю військову допомогу Україні. Це стосується всього, що не встигли поставити на українську територію, зокрема й озброєння, яке було вже в дорозі.
- За даними американської преси, відповідне рішення Трамп ухвалив після консультацій з найближчими радниками. За декілька годин до того, як інформація просочилася в ЗМІ, Трамп у соцмережі анонсував "великий вечір" та критикував українського президента за слова про те, що до угоди про мир ще далеко.
- Зупинка постачань послідувала за нападками на українського президента в Білому домі, де Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили його в неповазі, невдячності і небажанні укласти мир. Володимир Зеленський неодноразово висловлював вдячність американцям за всю надану підтримку і наголошував на її критичній важливості. Однак він підкреслював, що просте припинення вогню без гарантій безпеки не може бути миром, бо Росія вже 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню. Тож, на думку глави держави, перед тим, як підписувати з росіянами мирну угоду, треба визначити, які гарантії матиме Україна і хто саме відповідатиме за ці гарантії.
- Американська ж адміністрація тисне, щоб Україна спершу погодилася на "мир", а тоді вже отримала гарантії безпеки.