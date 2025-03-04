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Шмигаль: Україна цього року хоче відкрити всі 6 кластерів із ЄС, аби посилити позиції на переговорах про мир

Раніше в уряді казали, що перший кластер відкриють в квітні. 

Шмигаль: Україна цього року хоче відкрити всі 6 кластерів із ЄС, аби посилити позиції на переговорах про мир
Фото: Анна Стешенко

Україна цього року хоче відкрити всі шість кластерів, необхідних для перемовин про вступ до Євросоюзу. Перші три кластери старатимуться відкрити за перше півріччя, коли в ЄС головує Польща, а ще три – в друге півріччя, коли головуватиме Данія, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на підсумковій пресконференції.

Зробити це цього року хочуть, аби мати додаткові політичні важелі на майбутніх переговорах про мир з Росією. Це "домашнє завдання", яке держава прагне виконати. 

"Щоби мирна угода містила політичне рішення про прийняття України в ЄС. Це наша амбіція – покласти на стіл наших європейських партнерів виконане домашнє завдання – я називаю це так, і далі рішення буде лише за політиками Євросоюзу. Лише за парламентами, урядами країн-членів Євросоюзу щодо прийняття України в члени Євросоюзу. Це наша амбіція, наша ціль, і ми до неї вперто, наполегливо, впевнено рухаємося", – сказав він. 

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