Шмигаль: Україна цього року хоче відкрити всі 6 кластерів із ЄС, аби посилити позиції на переговорах про мир

Раніше в уряді казали, що перший кластер відкриють в квітні.

Україна цього року хоче відкрити всі шість кластерів, необхідних для перемовин про вступ до Євросоюзу. Перші три кластери старатимуться відкрити за перше півріччя, коли в ЄС головує Польща, а ще три – в друге півріччя, коли головуватиме Данія, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на підсумковій пресконференції.

Зробити це цього року хочуть, аби мати додаткові політичні важелі на майбутніх переговорах про мир з Росією. Це "домашнє завдання", яке держава прагне виконати.

"Щоби мирна угода містила політичне рішення про прийняття України в ЄС. Це наша амбіція – покласти на стіл наших європейських партнерів виконане домашнє завдання – я називаю це так, і далі рішення буде лише за політиками Євросоюзу. Лише за парламентами, урядами країн-членів Євросоюзу щодо прийняття України в члени Євросоюзу. Це наша амбіція, наша ціль, і ми до неї вперто, наполегливо, впевнено рухаємося", – сказав він.