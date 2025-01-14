Під час головування Польщі ЄС може відкрити один-два переговорні кластери з Україною і Молдовою

У Єврокомісії наголосили, що не буде жодних політичних "знижок" до країн-претендентів на членство.

Євросоюз може відкрити один або два кластери у переговорах про вступ із Україною і Молдовою.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у Брюсселі під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ, передає «Укрінформ».

За словами Кос, під час головування Польщі є можливість зробити у бік розширення більше, аніж за останні 10 років.

«Сподіваюся, що за підтримки країн-членів протягом Польського головування (в ЄС) ми побачимо відкриття одного або двох кластерів (у переговорах) з Україною і Молдовою, а також прогрес у кількох інших кластерах і главах з країнами Західних Балкан... Є можливим провести 10 міжурядових конференцій. Такою є амбіція моя і моєї команди. І це здійсненно», - зазначила представниця Єврокомісії.

Кос наголосила, що Євросоюз несе величезну відповідальність за підготовку майбутніх членів до того, щоб вони змогли отримати власне місце у блоці.

«Так, агресивна війна (Росії) проти України відкрила вікно можливостей для розширення та нові перспективи. Але я була дуже чіткою з усіма співрозмовниками протягом кількох минулих тижнів, що не буде жодних політичних "знижок". Процес розширення залишається основаним на досягненнях... Європейські цінності, верховенство права та фундаментальні цінності залишатимуться наріжним каменем у політиці розширення ЄС та основою для реформованого та збільшеного Європейського Союзу в майбутньому», - наголосила єврокомісарка.

Кос повідомила євродепутатам, що Україна проводить величезну роботу у впровадженні реформ, і представниця Єврокомісії мала можливість переконатися у цьому під час нещодавнього візиту до Києва.

«Україна здійснює величезну роботу. Коли я говорила з паном (Президентом) Зеленським, він просив мене відкрити всі глави вже цього року, говорив: ми хочемо, і ми це зробимо. Коли я почула це знову, то зазначила - все це не лише про відкриття, але й про закриття (переговорів)... Є можливим відкрити з ними перший кластер фундаментальних (прав), і навіть 31-й, це закордонна політика, вже у цьому році. Якщо вони виконають усе, що обіцяли, і якщо ми зможемо забезпечити успішні процедури у Раді ЄС», - сказала Кос.