Звіт спецпрокурора: Трампа засудили б за події 2020 року, якби не переміг у торішніх виборах

Спеціальний прокурор Джек Сміт, який вів розслідування стосовно Дональда Трампа, вважає, що політика засудили б за злочини 2020 року, якби він не переміг на торішніх президентських виборах. У звіті прокурора, опублікованому Мін'юстом, детально виклали висновки стосовно підриву демократії командою Трампа, пишуть The Guardian і The Times.

Після штурму Капітолію США 6 січня 2021 року Сміта призначили спеціальним радником для розслідування спроб Трампа скасувати вибори 2020 року. Розслідування завершилося детальним звітом, поданим генеральному прокурору Мерріку Гарленду.

У ньому Сміт стверджує, що, на його думку, доказів було б достатньо для засудження Трампа в судовому процесі, якби його успіх на виборах 2024 року не унеможливив продовження судового переслідування. Чотирипунктне обвинувачення проти Трампа було припинене після його перемоги. Сміт зупинив обидві справи проти обраного президента, посилаючись на давню політику Мін'юсту проти судового переслідування чинних президентів.

"Якби не переобрання Трампа та його неминуче повернення на пост президента, офіс вважає, що доказів було достатньо для отримання та підтримки звинувачення в суді", – йдеться у звіті.

Джек Сміт звільнився з міністерства минулого тижня. У звіті він зазначив, що остаточне рішення висунути Трампу обвинувачення було його, і це рішення, яке він підтримував повністю.

Трампу було оголошено імпічмент за роль у підбурюванні до заворушень 6 січня, а комісія Конгресу звинуватила його в участі в "багатосторонній змові" і зрештою Мін'юст звинуватив політика за чотирма пунктами. Трамп себе винним за жодним з пунктів не визнавав.