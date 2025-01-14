Звіт спецпрокурора: Трампа засудили б за події 2020 року, якби не переміг у торішніх виборах

Спеціальний прокурор Джек Сміт, який вів розслідування стосовно Дональда Трампа, вважає, що політика засудили б за злочини 2020 року, якби він не переміг на торішніх президентських виборах. У звіті прокурора, опублікованому Мін'юстом, детально виклали висновки стосовно підриву демократії командою Трампа, пишуть The Guardian і The Times.
Після штурму Капітолію США 6 січня 2021 року Сміта призначили спеціальним радником для розслідування спроб Трампа скасувати вибори 2020 року. Розслідування завершилося детальним звітом, поданим генеральному прокурору Мерріку Гарленду.
У ньому Сміт стверджує, що, на його думку, доказів було б достатньо для засудження Трампа в судовому процесі, якби його успіх на виборах 2024 року не унеможливив продовження судового переслідування. Чотирипунктне обвинувачення проти Трампа було припинене після його перемоги. Сміт зупинив обидві справи проти обраного президента, посилаючись на давню політику Мін'юсту проти судового переслідування чинних президентів.
"Якби не переобрання Трампа та його неминуче повернення на пост президента, офіс вважає, що доказів було достатньо для отримання та підтримки звинувачення в суді", – йдеться у звіті.
Джек Сміт звільнився з міністерства минулого тижня. У звіті він зазначив, що остаточне рішення висунути Трампу обвинувачення було його, і це рішення, яке він підтримував повністю.
Трампу було оголошено імпічмент за роль у підбурюванні до заворушень 6 січня, а комісія Конгресу звинуватила його в участі в "багатосторонній змові" і зрештою Мін'юст звинуватив політика за чотирма пунктами. Трамп себе винним за жодним з пунктів не визнавав.
- Загалом проти 45-ого президента США було відкрито чотири кримінальні справи: за однією з них він був визнаний засудженим злочинцем – це справа про підкуп порноакторки, у якій політика звинуватили в фальсифікації документів. Однак покарання йому присудили у вигляді "безумовного звільнення".
- За словами судді, цей випадок є "унікальним" через виняткові обставини. Він пояснив, що правовий імунітет, яким Трамп користувався як президент, може нівелювати вердикт присяжних, які визнали його винним. Водночас суддя відхилив прохання Трампа скасувати вирок на підставі недоторканності президента. Мерчан сказав, що такого імунітету для обраного президента не існує.
- Безумовне звільнення означає, що суд визнає людину винною у вчиненні злочину, але звільняє її від будь-якого покарання або подальших правових зобов’язань.
- Після поразки на виборах 2020 року Дональд Трамп звинувачував свого опонента Джо Байдена у фальсифікації. Він відмовився визнавати перемогу демократа і поширював теорії змови, а радикальні прихильники Трампа вдалися до штурму Капітолію, що призвело до жертв.